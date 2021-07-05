联合国呼吁：平等承认世卫组织批准的所有新冠疫苗

国际战“疫”行动

联合国官方网站7月1日发表文章，呼吁各国平等承认世卫组织（WHO）批准的所有新冠疫苗，即各国在允许已接种新冠疫苗的旅客入境时，得到WHO批准紧急使用的疫苗都应获得平等承认。

该报道称，“新冠疫苗获取机制”（COVAX）建立在公平获得新冠疫苗的原则上，以保护全球各地人民的健康。这意味着保护其生命和生计，包括进行旅行和贸易的能力。随着旅行和其他活动在一些地区逐步开放，该机制组织敦促所有地区、国家和地方政府在决定谁可以进行旅行或参加活动时，平等承认WHO已经认证和批准的所有疫苗。

“新冠疫苗获取机制”认为，若对不同疫苗接种者区别对待，将导致形成双重体系，进一步扩大全球疫苗鸿沟，加剧在新冠疫苗分配方面已经出现的不平等。这将对那些遭受最严重打击的经济体的复苏产生负面影响。

报道指出，对获批疫苗采取不平等的举措削弱了民众对疫苗的信心。获批疫苗正在拯救生命，且已被证明是安全有效。此种举措影响了疫苗的接种，可能将数十亿人置于危险之中。在世界努力恢复贸易、商业和旅游之际，这将在精神层面和结果上都造成适得其反的作用。

该机制组织赞扬那些承认所有WHO认证疫苗的国家展现了对公平和安全的承诺，呼吁其他国家和地区也效仿此做法。

已经进入WHO紧急使用清单的疫苗包括辉瑞/生物科技疫苗、 阿斯利康-SK Bio疫苗、印度血清研究所疫苗、阿斯利康（欧盟）疫苗、杨森疫苗、莫德纳疫苗、国药疫苗和科兴疫苗。

虽然联合国报道并未有明确指向，但欧盟新冠“绿色数字证书”于同日正式生效，此举将允许欧盟成员国居民在完成疫苗接种的前提下更方便地跨境出行，但仅限于欧洲药品管理局（EMA）已经批准的辉瑞/生物科技、莫德纳、阿斯利康（欧盟）和杨森疫苗。

对于欧盟境外游客赴欧旅行，欧盟主要国家也在入境条例中将已接种对象限于EMA批准的4款疫苗。如法国规定，中国等属于“橙色”地区入境，未接种疫苗人员需有“紧迫理由”，并在抵法后自行隔离7天。已接种人员可不提供来法“紧迫理由”，已接种人员限于接种欧盟批准的4款疫苗。

目前EMA正在审查中国国药、俄罗斯卫星5号等疫苗的紧急使用申请，但尚未有明确时间表。另外，EMA 6月30日表态不批准印度生产的阿斯利康疫苗（印度血清研究所疫苗）进入欧盟，主要原因是印度版阿斯利康与原产有别。非洲多国正在使用印度生产的阿斯利康疫苗，欧盟此举随即引发非盟和非洲国家不满，批评欧盟的规则“很不公平”。