一剂次新冠疫苗在上海开打

据新华社上海电 （记者龚雯、袁全）全程只需一针的新冠疫苗正在上海多个区的接种点陆续开打。走进位于上海徐汇区凯旋南路新冠疫苗接种点，记者看到前来接种疫苗的市民络绎不绝，其中不少人是奔着“打一针”来的。

“自5月14日，我们启动腺病毒载体疫苗的接种工作。”静安区体育中心临时接种点负责人说，启动前，同事们一起制作了宣传版面，梳理了接种流程；正式接种时，对每位受种者进行充分告知，遵循知情自愿的原则选择疫苗接种。截至目前，该接种点累计接种腺病毒载体疫苗1398剂次，暂未收到不良反应报告。

据上海市疾病预防控制中心介绍，不同种类的疫苗由于研发技术路线和生产工艺不同，所需接种剂次也就不同。与之前上海使用的三种新冠病毒灭活疫苗相比，康希诺公司生产的重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）采用的生产技术完全不同。

这个疫苗的腺病毒载体，是剔除了腺病毒中与复制相关的基因，这样病毒就不会在人体中复制，再把新冠病毒刺突蛋白的基因插入进去，这个新插入基因让重新组装的病毒进入人体后，可以在体内复制出新冠病毒刺突蛋白，人们的免疫系统发现刺突蛋白后会启动免疫应答，同时记住它的样子，下次碰到真的新冠病毒就会马上做出反应清除它们。

而新冠病毒灭活疫苗，是通过化学等方法直接使新冠病毒失去感染性和复制力，同时保留能引起人体免疫应答的活性部分。

截至5月17日24时，上海市9个区已提供康希诺公司的腺病毒载体疫苗，共接种23154人次。