与阿斯利康疫苗相关出血和血栓问题风险升高

英国《自然·医学》杂志10日发表的一项免疫学研究发现，对超过250万名接种过第一剂牛津—阿斯利康或辉瑞—生物科技疫苗的苏格兰成人的全国性调查表明，牛津—阿斯利康疫苗和一种自体免疫出血性疾病——免疫性血小板减少性紫癜（ITP）的风险轻微升高有关。这项研究还发现，可能有证据表明牛津—阿斯利康疫苗与其他出血及血管问题风险升高有关。研究人员指出，这些很小的风险尽管重要但罕见，并且与其他疫苗的风险相当，包括乙型肝炎、囊虫病、流行性腮腺炎、风疹、流感疫苗。

临床试验表明，针对新冠病毒的两种疫苗，牛津—阿斯利康（ChAdOx1）和辉瑞—生物科技（BNT162b2）有少数严重副反应报告。在2200万次第一剂注射和680万次第二剂注射后，英国药品和保健品管理局收到209例血小板减少性紫癜和血栓栓塞的报告。

为调查新冠疫苗和血液疾病进展存在相关的可能性，英国爱丁堡大学研究团队调查了2020年12月至2021年4月间，接种了第一剂新冠疫苗的253万苏格兰成人与疫苗相关的出血和血管事件。他们发现在这一人群中，ChAdOx1疫苗在注射后长达27天内与ITP风险轻微升高有关，该疾病导致某些患者出现轻微瘀青和过度出血，某些患者会患上慢性病。据估计，每10万例第一剂注射中发生1.13例。分析还表明，ChAdOx1注射27天内，其他动脉血栓和出血事件风险有轻微上升，但没有充分证据表明ChAdOx1和脑静脉窦血栓（一种在脑部形成血栓的罕见疾病）有关。团队没有发现BNT162b2疫苗与这些不良事件风险增加有关的证据。

研究人员强调，ChAdOx1益处非常明确，应在此背景下理解这些发现。该疫苗产生严重不良事件的风险远低于新冠肺炎导致重症或死亡的风险，尤其是对老年人和其他脆弱人群而言。进一步研究需要纳入较年轻的人群（由于疫苗接种计划根据年龄和基础疾病确定目标人群，本研究中40岁以下的人相对较少），并评估对第二剂疫苗的反应。