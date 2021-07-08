超七成新冠康复者一年内抗体保持阳性

国药集团中国生物杨晓明团队与上海交通大学国家转化医学中心张欣欣教授合作，率先揭示了中国武汉地区感染新冠病毒后康复患者体内长达12个月的新冠抗体水平消涨变化，这是目前全球在该领域持续时间最长的研究。相关成果6日在线发表于Nature子刊《自然·通讯》（Nature Communications）。

国药中国生物介绍，在2020年武汉地区新冠疫情暴发之初，杨晓明团队率先提出使用康复者恢复期血浆疗法，被誉为新冠治疗的“压舱石”。其后，该团队为了研究康复患者持续的免疫水平，对康复者体内新冠抗体水平进行了持续跟踪，该研究纳入了武汉地区自然感染后康复的869名患者，共采集分析了1782份血浆样本，研究时间跨度长达12个月，具有较好的代表性和科学性。

康复患者新冠抗体反应长达12个月的动力学研究结果显示，超过70%的自然感染新冠康复患者在感染后的12个月内，体内新冠抗体水平仍然保持阳性；根据对1782份血浆样本的分析结果，自然感染新冠康复患者体内抗体滴度水平在第9个月时趋于稳定（抗体滴度与感染之初相比下降了约64%），稳定后至少维持至12个月未表现出明显下降。

这说明一旦激发人体对新冠病毒的体液免疫，体内的新冠抗体水平可维持较长时间。这也是目前对新冠康复患者体内抗体水平追踪时间最长的研究，有助于提升人们对新冠的认识，增强人们对抗新冠的信心。

由于新冠疫情在我国很快被控制，虽然偶有局部个例，但未再形成大流行；武汉市自2020年3月连续新增为0例，并在4月8日解禁离汉通道以来，武汉市未再次暴发疫情。因此本研究人群未暴露于新的病毒感染环境，相较于国外同类研究，具有人群样本纯净的优势。反映了单次感染新冠病毒后，抗体在12个月内的变化。该论文是在中国生物董事长杨晓明和上海交大国家转化医学中心张欣欣教授的指导下完成，武汉血制总经理李策生与天坛生物研发中心总经理兼成都蓉生总经理余鼎为共同第一作者。

尽管全球疫情形势仍然严峻，但令人看到希望的是新冠疫苗已在全球范围内共接种超过29亿8000万剂，其中中国接种已超过13亿剂。该项研究有助于我们理解新冠病毒诱导的免疫记忆，对于健康人群接受新冠灭活疫苗免疫后抗体的变化研究，以及国内外疫苗免疫相关政策制定，有较强的借鉴和指导意义。

据悉，国药中国生物研制的新冠灭活疫苗是以全病毒采用安全的灭活工艺生产，灭活工艺保持了病毒抗原种类的多样性。接种灭活疫苗可以在体内模拟新冠病毒感染过程，刺激机体产生广谱抗体。此次对于新冠康复者抗体水平的追踪研究也加强了人们对于新冠灭活疫苗的信心。相比其他种类疫苗，新冠灭活疫苗具有抗原谱广，对抗变异毒株等优势。

近来新冠病毒变异株成为人们关注的新焦点，杨晓明团队也在积极进行相关研究。后续结果将及时发布。