“午餐美容”受追捧 刷果酸后别忘保湿

炎热夏天，面部出油、出汗容易让脸上冒出小粉刺、小闭口。近年来，“刷酸”这种“午餐美容项目”（指治疗时间及美容后恢复时间短，不影响生活和工作），因能解决上述问题，而逐渐受到爱美人士的追捧。

“午餐美容”靠谱吗?有哪些需要注意的地方？中山大学孙逸仙纪念医院皮肤科曾颖副主任医师就常见的问题进行解答。

正规操作 “刷酸”无妨

俗称的“刷酸”换肤一般指浅表剥脱，其相对于中层和深层“换肤”而言，损伤小，恢复时间短，副作用少，不易引起色素异常。曾颖说，“刷酸”美容的原理是祛除过度堆积的老废角质，不是剥离表皮，反而可刺激表皮新生，让皮肤增厚，因此在正规的治疗操作下，“刷酸”不会使皮肤变薄。

刷酸最常使用的是果酸。果酸可以剥落老化角质层，纠正毛囊导管口角化异常，因此常常被运用于对付轻中度痤疮、痘印及毛孔粗大的皮肤问题。此外，黄褐斑、肤色不均、皮肤暗黄、脂溢性角化、炎症后色素沉淀等问题也使用果酸，还可用于增强皮肤水合能力，改善皱纹、松弛等光老化问题。

在其他医美项目如光电治疗、非剥脱性点阵和强脉冲光等项目进行期间，也可以使用果酸辅助。

如存在深层粉刺，进行了刷酸后有可能会出现粉刺增多的情况，这是正常现象，因为去除了毛囊导管堆积的角质，原先潜伏的问题被释放出来，通常可配合粉刺挤压，使得皮肤状况逐渐好转。

果酸不是越浓越好

一般“刷酸”每20天进行一次，一个疗程一般需要2个月到4个月，面部刷酸一般以20%为起始浓度，安全耐受至5分钟则可考虑更高浓度。四肢躯干则以50%为起始浓度，耐受至7分钟则可换用更高浓度。

曾颖提醒，“刷酸”虽好，但也不是每个人群都可以接受。皮肤炎症较重、患有痤疮伴敏感肌肤、瘢痕体质和孕妇应避免进行果酸换肤美容。在“刷酸”之前，应避免使用磨砂膏或外涂维A酸；在“刷酸”后可能会出现皮肤发红、结痂掉屑，需要加强修复保湿，避免暴晒，避免热水洗脸，温泉汗蒸等，一般24小时后就可以化妆。

曾颖特别提醒，果酸浓度越高，副作用越大，大家一定要选择具备资质的正规医疗机构进行医学美容项目。（全媒体记者任珊珊 通讯员黄睿、林伟吟）