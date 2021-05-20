天干物燥 你照顾好皮肤了吗

春光无限好，护肤不可少。可能有人觉得冬季干燥所带来的各种皮肤问题会随着换季而消失，从而松懈对皮肤的护理。但，其实季节交替、气温反复波动，反而会使皮肤屏障变脆弱。

那春季如何护肤呢? 用一句话总结就是：尽可能精简护肤步骤，强化保湿，修护屏障，提升皮肤免疫力。下面就来了解一下，让皮肤状态变好的具体方法吧。其实只要做好以下这几个方面，皮肤的状态就会变好，快来了解一下吧。

认真洁面 春季气温升高皮肤细胞新陈代谢速度加快，汗腺、皮脂腺都会分泌得更加旺盛，再加上天气干燥，细菌灰尘很容易附着在脸上。如果不彻底清洁干净皮肤就会导致毛孔堵塞。所以一定要注意及时卸妆，认真洁面，柔和地去除皮肤表层堆积的角质和杂质，促进皮肤的新陈代谢。但要注意每次洁面过程一定要温和，尽量避开含有表面活性剂、酒精、香精、合成防腐剂、合成色素、十二烷基硫酸盐等成分的洁面产品。

必要时，可每月做一次深层皮肤护理，柔和地去除皮肤表层堆积的角质，以促进表皮新陈代谢，令皮肤自由呼吸。

适时更换护肤品 随着气温上升，皮脂腺分泌旺盛，此时若感觉皮肤干燥，主要是缺水或油水不均衡导致，并非“缺油”。大家在使用护肤品时，应“轻装上阵”，逐渐将冬天常用的油性霜剂换成油性少、水分多的中性乳液。因为乳液类护肤品成分简单、透气性好。

避免过敏源 接触过敏源在面部等体表主要表现为过敏性皮炎、荨麻疹、皮肤红肿等。皮肤容易过敏的人，要避免去接触过敏源，一旦发生过敏要及时就诊，在医生的指导下服用抗过敏的药物。

修复皮肤屏障 当皮脂膜变薄、角质层受损时，皮肤的水分会更容易流失。此时，外界刺激物能够轻易地穿透角质层，就会导致产生皮肤干裂、过敏、发红、炎症、接触护肤品刺痛等问题。要恢复屏障，最重要的是恢复脂质结构。

而脂质的组成是神经酰胺、胆固醇和游离脂肪酸，其中神经酰胺的补充最为重要，所以在选择护肤品时可以挑选含有神经酰胺成分的护肤品。另外，出门前别忘记擦隔离霜及防晒乳，回到家记得要马上卸妆。

让肌肤喝饱水 一定要多喝水不熬夜,少吃油炸类的东西。使用有保湿和修复功能的美容水,倒在化妆棉上用拍打的方式涂抹，在第一次涂抹没有完全吸收的时候再进行第二次的涂抹，重复进行三次，这样可以保证肌肤饱饱地喝足水，而且水质的层层递进，可让皮肤清爽润透而不黏腻。

文/朱浩（密云区妇幼保健院）