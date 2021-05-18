“口罩脸”“过敏脸”怎么办？专家教您这样护肤

随着疫情防控进入常态化阶段，在社交场合或人群密集场所需要佩戴口罩，并定期洗手已成为人们的日常习惯。佩戴口罩方式不当又是否会使皮肤问题加重甚至引发炎症呢？换季时肤发生过敏又该怎么办？日前，中国医科大学附属第一医院副院长、皮肤科主任高兴华对这些问题进行了解答。

皮肤微环境与护肤产品的选择

健康的皮肤屏障会随着内外在环境的变化，维持在一个相对稳定的状态。对于奋战一线的医护人员，高强度的佩戴防护用具会刺激皮肤出现痘痘、粉刺、面部泛红或瘙痒等症状，甚至伴有刺痛感。敏感性皮肤对于环境变化的反应则更为激烈，面对温度变化或者精神紧张，甚至是刺激性的饮食或饮食过量，加之佩戴口罩方式不当，都会致使皮肤问题加重甚至引发炎症。

对于这些情况，高兴华表示，精细护肤和针对性的皮肤管理必不可少。对于痘痘肌肤，可以使用抗菌消炎的药物；针对紧绷干皱问题，适当使用保湿护肤产品。尤其摘下口罩以后，如及时使用保湿润肤并有抗炎作用的护肤品，可有效达成不适症状的缓解和减轻。

同时，高兴华强调，目前市场上的产品琳琅满目，参差不齐；消费者需学习皮肤护理的基本知识，学会甄别有效护肤品，必要时寻求专业医生的帮助。对于轻度敏感皮肤问题，可尝试使用促进皮肤修复作用的护肤品。

换季是皮肤问题高发期 皮炎、敏感患者需加强保湿护理

高兴华表示，湿疹、特异性皮炎等疾病在我国青少年儿童群体中有一定的发病率，大部分湿疹患者常见的症状是皮肤干燥。当皮肤屏障功能下降，最基础的护理就是保湿润肤。应加强对于全身部位，尤其是面部、手足的保湿工作。

除此之外，每逢季节交换期，环境中对身体致敏性的物质也存在影响。针对季节性的常见致敏物质，如花粉、树叶、柳絮等，敏感人群需要加强对于皮肤的呵护。面对即将迎来的夏季，高兴华建议大家应尽量减少在户外的运动，适当补充防晒产品，减少紫外线等额外损伤，维持皮肤的稳定状态。

助力皮肤医学事业 皮肤病施治和预防需双管齐下

高兴华介绍：“我国有逾3万名皮肤科专科医师，面对全国14亿人口的皮肤病预防和治疗，我们责无旁贷。”他还强调，作为专业从业者，除要练好本领，对出现的皮肤疾病实施有效合理的诊断和治疗，更需加强患者的疾病预防和科普工作，帮助大众树立科学的护肤理念。“这也是525护肤日的初衷，即‘我爱我的皮肤’，我们希望通过这个活动来重塑大众护肤认知，认识皮肤的重要性。”他说。

最后，高兴华补充道：“美丽肌肤也是我们美丽中国不可或缺的一个元素，祝愿我们所有的民众、所有的朋友都能拥有完美、健康的肌肤，用科学的手段合理爱护皮肤，我们皮肤科从业人员也愿意在大众皮肤呵护方面助力。”