长时间佩戴口罩有哪些常见护肤问题？专家建议及时做好保湿养护

随着佩戴口罩日趋常态化，脸部肌肤长时间处于口罩内湿热的环境下，大众对于脸部的护肤和保护更加重视。此外，广大奋战一线的医护人员因长时间使用口罩护目镜，也出现了不同程度的皮肤受损及感染风险。为了普及科学护肤、理性爱肤的理念，人民网·人民好医生携手理肤泉品牌共同举办“525全国护肤日”系列专访活动，旨在通过皮肤医学权威专家的护肤知识传播，探讨当前护肤新趋势，帮助大众实现理想肌肤新生活。

本期专访的嘉宾是中国医师协会皮肤科医师分会会长，中华医学会皮肤性病学分会副主任委员王刚。访谈中，王刚总结了戴口罩时的几大护肤要点，并就互联网医院、智慧医疗等时下热点话题进行了分享。

疫情常态化如何养护皮肤

“面部过敏、皮肤损伤和继发性损伤是长时间佩戴口罩最常见的三大问题。”王刚在访谈中表示，其中过敏现象因人而异，与外界环境刺激、皮肤表皮生态和化学成分物质等均有关，应针对肤质选择不同材质及款式的口罩或护目镜进行尝试，选择适合自己的产品。如不清楚自己的肤质状况可前往医院进行过敏源测试。皮肤损伤是更为严重的情况，部分医护人员甚至由于护目镜的压迫引发皮肤感染，需注意定期更换防护用具，适时调整佩戴位置和角度，并注意卫生和消毒，避免二次感染；对于常见防疫措施带来的皮肤继发性损伤，比如频繁清洗面部及手部，造成的皮肤干燥甚至皮炎湿疹等，建议及时采用有针对性的护肤产品，做好皮肤保湿和养护。

数字医疗等手段成护肤新契机

在国家政策的推动之下，医疗健康产业正在加快革新和重塑，引进以消费者为中心的医疗模式创新，云计算、人工智能以及医疗互联网等数字型转型加快。王刚指出，受新冠疫情的影响，互联网医院、数字医疗、智慧诊疗等手段成为护肤攻坚新契机。线上问诊扩充了医生诊疗的科学边界，有助于减轻医生线下问诊负担，更好的为患者提供服务。对于大众而言，通过远程的数字化医学平台进行线上咨询可大量减少时间成本，提供问诊便利，提升问诊效率。

兼顾结合线上线下诊疗

王刚强调，目前我国的数字诊疗尚处于探索阶段，医院就诊、医生问诊依然具有不可替代性。同时，各数字化医疗平台鱼龙混杂，需注意甄别机构资质，必要时采取线上线下结合诊疗的手段。对于皮肤医学而言，面对部分疾病，医生可通过照片和视频等方式做出诊断，并指导患者采取相应的治疗措施；对于重要而特殊的皮肤疾病，特别是诊疗上有困难的问题，仍然需要前往医院进行面诊。因此，在大力发展数字医疗的同时，也要注重配合医生诊疗，实现线上智慧诊疗和线下临床诊疗的多方兼顾和有机结合。

企业深化责任赋能消费者

临床研究表明，由于护肤不当产生的皮肤问题甚至皮肤疾病屡见不鲜。王刚认为，深化企业责任，推动皮肤科学事业意义重大而深远。目前数字化平台丰富而多样，化妆品企业应灵活采用多种手段响应国家号召和产业政策，善于联合多方媒体的力量，积极发挥党政媒体、专业媒体、大众媒体和自媒体的优势；同时，应深入落实消费者责任，帮助大众了解常见护肤误区，树立正确护肤认知。对于长期致力于皮肤医学传播的代表品牌，更应始终将传播理性爱肤、科学护肤的理念放在首位，以实际行动为消费者赋能。

提高大众正确认知增强自信

王刚在访谈中介绍，5·25全国护肤日由中国医师协会皮肤科医师分会发起。5·25即5月25日，取自谐音“我爱我”，爱己是爱人的第一步，关注自身健康是爱己的基础，首要从爱护皮肤开始。经过15年的运作， 5·25护肤日已经在全国各大医疗机构、各方媒体以及大众中得到了良好反响，学会所抱持的科学护肤、理性爱肤宣传理念极大提高了大众对于皮肤护理的正确认知。他还在访谈中表示：“学会目前和国际上的皮肤科相关组织及社团也在保持密切联系合作，将5·25护肤日扩展成为全球性的活动，作为全人类的收益，这是我们未来的希冀。”

访谈最后，王刚强调，皮肤健康是身体健康的基石，更是自信和美丽的外部表征。他向全民呼吁科学理性护肤符合大众诉求和时代趋势，皮肤科学事业任重道远。对于广大皮肤科医生，应始终立足于开拓医学疆域，培养行业前瞻视野。“不仅要帮助患者解决皮肤问题，也要帮助大众更好的养护皮肤，维持健康状态，增强我国居民对于美的认知和自信。”王刚说。