2021，你关心的医改都在这儿

7月8日，国务院新闻办召开2021年深化医药卫生体制改革重点工作任务有关情况的例行吹风会。就社会关注，国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任李斌，国家卫健委体制改革司司长许树强给予了回应。

推广三明医改经验，各地要明确时间表、责任人

6月，国务院办公厅印发的《深化医改2021年重点工作任务》明确，继续着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，着力解决看病难、看病贵问题，突出推广医改典型经验，强化改革系统联动和落地见效。

对此，李斌介绍说，今年进一步推广三明市医改经验，三明市以公立医院综合改革为切入点，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，为全国深化医改树立了样板。

据李斌介绍，三明医改经验具体来说是：党委政府一把手抓医改，将医改工作纳入政府目标管理绩效考核和干部考核；坚持“三医联动”改革，常态化开展药品耗材联合限价采购，降低虚高价格，将降价腾出空间的80%用于调整技术服务价格，提高的技术服务价格纳入医保支付范围，总体上不增加人民群众负担；完善公立医院的筹资机制，全面落实政府对公立医院的基本建设、大型设备购置、重点学科发展、公共卫生服务等投入责任，将公立医院基本建设等大额支出纳入政府预算。

此外，对于社会关注的薪酬制度改革，三明市在动态调整医疗服务价格基础上，落实“两个允许”要求，以医疗服务收入为基数，核定医院薪酬总量，逐步提高医务人员薪酬水平。“实现‘全员目标年薪制、年薪计算工分制’，切断个人薪酬与科室收入之间的直接联系。”李斌指出，还要强化医疗机构监管和建设紧密型县域医疗卫生共同体。

在推广三明医改经验的过程中，李斌强调，要因地制宜、分门别类，明确时间表、路线图、责任人，具体改革举措可量化、可考核。“目前正在制定推广三明医改经验考核指标体系，我们将选取关键指标，对各省份推进的工作情况、取得的成效进行定期评价，并将结果通报给地方党委政府。”

促进优质医疗资源均衡布局，完善分级诊疗体系

建立中国特色优质高效的整合型医疗卫生服务体系，是关于实施健康中国战略的重要决策部署。许树强指出，医疗卫生服务体系是医疗卫生的载体。“优质”主要指服务的技术水平和人性化程度都很高，就是群众既看得上病、看得好病，同时也能更方便地看病、更舒心地看病；“高效”主要是指宏观层面体系的资源配置效率更高和微观层面机构的管理运行效率更高。“整合型”服务主要是指根据群众健康的需要，将健康促进、疾病预防、诊断治疗、护理康复、临终关怀等各种医疗卫生服务及其管理整合在一起，协调各级各类医疗卫生机构为人民群众提供终身连贯的服务。

“要实现这些要求，就必须大力推进供给侧结构性改革，建立优质高效整合型医疗卫生服务体系，也就是在需求侧围绕人民群众全生命周期的健康需要，在供给侧以预防为主、以基层为重点、以系统整合为路径，将健康促进、预防、治疗、康复护理、临终关怀等服务整合起来，形成系统完备、布局合理、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系。”许树强表示。

日前，国家发改委和国家卫健委等相关部门联合印发了《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。“从今年开始，将重点支持公共卫生防控救治能力提升工程、公立医院高质量发展工程、重点人群健康服务补短板工程、促进中医药传承创新工程这四大工程，共计14个方向的项目建设，这将对提升医疗卫生服务能力发挥重要作用。”许树强介绍，经过前期准备，确定了在山西、浙江、广西三个省份的六个县为试点县。希望通过三年左右的时间，为试点地区的人民提供连续性、便捷性、持续性的医疗卫生健康服务。

实施分级诊疗制度，促进优质医疗资源均衡布局，推动形成有序的就医格局，是“十四五”时期深化医改的重要任务。据李斌介绍，将启动国家医学中心和第二批区域医疗中心的试点建设项目，减少群众跨区域异地就医；引导医疗联合体更加注重疾病预防，提升基层服务能力和推动基层首诊、双向转诊，同时推进专科联盟和远程医疗协作网发展等。

坚持预防为主，加强公共卫生体系建设

只有构建起强大的公共卫生体系，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

据李斌介绍，今年继续加强新冠肺炎疫情防控，提升重大公共卫生应急和防控能力，建立健全重大疫情救治体系，推进健康中国行动、创新医防协同机制等工作。

当前我国处于常态化疫情防控阶段，“外防输入、内防反弹”的任务依然艰巨繁重。李斌表示，深化医改既要放眼长远，落实预防为主的方针，把公共卫生体系作为补短板、强弱项的重点领域，持续完善重大疫情防控的体制机制，又要立足当前，推动加快提升公共卫生防控救治能力，做好新冠肺炎疫情防控的各项工作。

近期，一些地方相继出现了由境外输入引起的本土聚集性疫情。这也在提示，疫情防控工作一刻不能放松；要加快疫苗接种工作，提高疫苗接种人群覆盖率。同时，还要落实好监测、处置措施，尽早发现感染者和危险因素，对可疑病例开展实验室检测；加强重点机构、重点场所、重点人群防控力度，做好聚集性活动疫情防控；要做好应急处置准备，确保一旦发现疫情能够迅速有效地进行处置。

此外，据李斌介绍，今年医改工作还涉及推进全民健康信息化建设、改善群众服务体验、加强医学人才培养和使用、增强药品供应保障能力、严格监督管理等内容。（记者 金振娅 本报通讯员 彭 丽）