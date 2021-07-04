钟南山在沪谈新冠防控：放心打国产疫苗

“放心注射国产疫苗”，中国工程院院士钟南山3日在沪参加上海科技大学2021届毕业典礼时这么说。

他表示，中国的全病毒灭活疫苗，对感染、肺炎、重症的保护率都是有效的，所以放心注射国产疫苗，对德尔塔变异株都有效。

他在现场谈了对中国新冠防控策略和疫苗研发的体会。他介绍，目前中国有71个(疫苗)正在研发，9个已经可以用了，其中有两个被列入世界卫生组织紧急使用清单。

广州经验：153与730多万

中国工程院院士钟南山3日在沪参加上海科技大学2021届毕业典礼 郑莹莹 摄

本轮疫情，广州市累计报告153例感染者。钟南山说，“假如我们不那么做，广州这二十几天如果不认真进行防控、精确追踪的话，(疫情规模数学)模型的结果是这二十几天将会有730多万人感染。这给我们一些经验和教训。”

他在当天的讲话中总结了近期广州应对疫情的经验，包括迅速锁定感染源，精准查清传播链；推出“黄码”制度等。

其中“黄码”制度指的是：通过手机定位及公共场所电视监控，与病例同时段在密闭或通风不良场所，或高危地点周围250米范围内停留1小时以上人员，将显示“黄码”。黄码人员需要在24小时内完成核酸检测。

太狡猾了：更新“密接”概念

上海科技大学2021届毕业典礼 郑莹莹 摄

“太狡猾了。”钟南山在现场说。他表示，德尔塔变异株传染很快，因此需要更新“密接”的概念。

过去的密接是在发病前两天的家人，同办公室，1米之内同吃饭、开会的；现在的密接改为在同一空间、同一单位、同一建筑，在发病前四天相处等。

国门何时打开？一隅不安，举世皆危

中国工程院院士钟南山3日在沪参加上海科技大学2021届毕业典礼 郑莹莹 摄

钟南山介绍，世界卫生组织总结了不同国家的4种应对方案：强力控制(Aggressive containment)、压制(Suppression)、遏制(Mitigation)、不采取有效措施(No substantive strategy)。

什么时候能开国门？钟南山说，一隅不安，举世皆危，我们需要全世界的共同努力。

寄语年轻人：不但有志气，而且要争气

中国工程院院士钟南山3日在沪参加上海科技大学2021届毕业典礼 郑莹莹 摄

1936年出生的钟南山对现场的毕业生说，他是在1960年大学毕业的，“那个时候国家处于非常困难的时期，我们就拿到一个毕业证书，就没别的了，但是今天的你们生逢盛世。”

他寄语年轻人：不但有理想，而且要有梦想；不但有要求，而且要有追求；不但有志气，而且要争气，特别是在现在的情况下；不但有热情，而且要有激情。(郑莹莹)