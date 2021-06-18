科学健身，从运动能力测评开始

俗话说：“不动一身病，动错一身伤。” 为什么有的人越锻炼身体越棒，有的人却越练伤病越多，甚至在运动中发生心脑血管意外呢？在运动之前，如何科学评估自己的身体状况，从而安全有效地进行健身呢？近年来，北京大学第三医院健康管理（体检）中心推出运动能力测评项目，帮助公众解决了这个问题。

北医三院健康管理（体检）中心主任王鹏说：“运动能力测评是一个全新的健康管理理念，其核心是健康风险防控。过去很多人去做体检，都是查出病来再去治。现在通过做运动能力测评，每个人都可以预知身体潜在的风险，了解在运动中身体所能承受的限度。”

对于不同人群，运动能力测评具有不同的价值。例如，对于老年人来说，通过运动能力测评，不仅可以全面评估运动风险，还有可能发现常规体检不易检出的潜在疾病，有利于及早控制疾病进展，实现全面的健康管理；对于年轻人来说，经运动能力测评后，可以充分了解整体身体素质，明确运动锻炼的近期和远期目标，为制定精准化、个体化运动方案打下基础。

据北医三院健康管理（体检）中心统计，对已完成体检的848人进行运动能力测评显示，其中168人存在确诊或疑诊心脑血管疾病、急慢性骨关节疾病等，占19.8%。当前，人群中普遍存在运动不足、超重、肥胖等问题，通过运动能力测评，可以避免因不适当运动而导致的心脑血管意外、急慢性运动损伤等问题。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，开展国民体质测试，完善体质健康监测体系，开发应用国民体质健康监测大数据，开展运动风险评估。王鹏认为，加强体医融合和非医疗健康干预，需要建立完善针对不同人群、不同环境、不同身体状况的运动处方库，推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式，发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用。

王鹏说，如果把人体比喻成一辆汽车，心肺是发动机，运动系统就是轮胎和车架。汽车各种部件相互匹配，才能跑得快、跑得久。人体也一样，只有各项机能系统安全有效地运转，才能保证生命的长度和质量。做运动能力测评，就是为运动健身系上“安全带”。

在临床上，量化评定人体运动功能的指标包括心肺功能水平、协调性、平衡功能、反应速度、手眼配合能力、脊柱及大关节的骨骼肌肉韧带等功能，及各肢体躯干肌肉保有量和体脂含量、静态及特定动作等。医生通过测评静态呼吸功能、心肺运动试验，以及各项基础运动素质，得出运动锻炼中安全有效的阈值，发现心血管系统和运动系统功能方面的不足以及潜在的伤病风险。在此基础上，结合多个临床学科专业的综合评估，给出针对性的预防措施。

王鹏说，运动能力测评有别于静态临床检查，它不是单独评定某一关节或肌群的力量和活动度，而是监测人体在运动中呼吸、心血管、肌肉和骨骼系统的整体状态。因此，有条件的人群在培养运动习惯之前，应该首先做个运动测评。这样不仅能查出隐藏的疾病，还有助于用最科学的方法去锻炼身体，既能达到强身健体的目的，又能规避运动风险和减少运动损伤。只有经过运动测评和专家指导后的运动，才是真正科学有效的运动。

前不久，北京的黄先生在进行心肺运动测评过程中提示运动心电图阳性。医生判断其有运动中心肌缺血的可能，第一时间将其转诊至心血管内科门诊，经综合评估，建议其住院进一步诊治。住院后，黄先生的冠脉造影检查提示左前降支中段肌桥血管在收缩期狭窄达70%—80%。如果进行不适当的剧烈运动，极有可能出现运动中心肌缺血，甚至发生心血管意外风险。

还有一位王先生在运动能力测评中发现了高危情况。王先生既往没有高血压病史，体检时在安静状态下测量的血压也是正常的。但是，在进行心肺运动测试过程中，他的运动中血压明显升高，最高达到了230毫米汞柱，这一情况已经符合“运动性高血压”的诊断标准。医生提示，他患有高血压病的风险较高，如果不进行运动中血压监测与控制，盲目进行运动锻炼，可能酿成大祸。

对于在体检中发现的心肌缺血、高血压等患者，北医三院健康管理（体检）中心专门开辟了绿色通道，为其预约相关临床科室做进一步诊治。经明确诊断和治疗后，中心和临床科室合作，对其日常运动锻炼强度等做出综合性、针对性的指导，以最大限度规避运动风险、实现运动收益。

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 19 版）