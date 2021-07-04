国家卫健委：7月3日新增新冠肺炎确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京7月4日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至7月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。7月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（云南4例，广东3例，福建2例，天津1例，辽宁1例，上海1例，广西1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者3981人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例394例（其中重症病例8例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6655例，累计治愈出院病例6261例，无死亡病例。

截至7月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例428例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例86783例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91847例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1061552人，尚在医学观察的密切接触者8356人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察27例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者452例（境外输入446例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26985例。其中，香港特别行政区11939例（出院11634例，死亡211例），澳门特别行政区55例（出院51例），台湾地区14991例（出院10551例，死亡686例）。