低龄老人教高龄老人学用智能技术

随着老龄化加速，中国老年人口数量越来越多。不少老年人因不会上网、不会使用智能手机，在出行、就医、消费等日常生活中遇到不便。

5月20日，在全国老龄办、中国老龄协会指导下，滴滴公益基金会联合中国老年学和老年医学学会、中国老龄事业发展基金会，共同发起全国智慧助老公益行动，在全国15个城市招募、培训2万名老年志愿者，通过“传帮带”方式，帮助至少20万名老年人运用智能技术。

“您打开微信，点一下放大镜图标，输入滴滴老年版，就能进去打车了”“在这儿输入您家地址，再输入闺女家地址，到时候就可以直接打车去看闺女啦”……在北京市朝阳区安华西里社区，志愿者们正在教社区老人们用智能手机打车。特别的是，这些教老人们使用手机的志愿者，自己也是六七十岁的老人。

70岁的芦婉华老人就是其中一位志愿者，“我今天是自己用手机叫了辆滴滴快车过来的”。在成为志愿者前，芦婉华等人接受了专门的智能技术培训。现在，除了能够熟练使用微信、滴滴打车，这些志愿者们还学会了使用更多智能手机功能，“用手机上网挂号、做美篇、玩抖音，这些我们都用得来。”

通过老年志愿者教更多老年人使用智能手机，这种“传帮带”方式受到了社区老人们的欢迎。当日，不少老人主动向志愿者寻求帮助。“花甲助耄耋，低龄老人帮高龄老人，交流起来更容易一些，更年长的老人也不用担心耽误我们的时间，或者是怕我们不耐烦。”芦婉华说。

全国智慧助老公益行动旨在解决老年人在智能应用技术方面遇到的实际困难，让老年人更好享受智能化服务带来的便利。中国老龄协会副会长肖才伟表示，这一行动能够切实增进广大老年人福祉，是一项非常有意义的实践活动。滴滴公益基金会秘书长罗真真表示，未来，滴滴公益将继续发挥服务出行的能力优势，同时走进社区帮助更多社区老人能用、会用、敢用智能服务，跨越数字鸿沟，共享智慧生活。

据悉，在交通运输部等部门指导下，滴滴出行已在全国正式开通老年人电话叫车热线，为老年人提供电话叫车服务。同时，滴滴在全国上线“滴滴老年版”微信小程序。老年人在小程序内设置超市、学校、子女住址、医院等10个常用地址，即可实现“一键叫车”。