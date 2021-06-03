牙线能让牙缝变大？错！是牙签干的

生活中，很多人饭后愿意用牙签剔剔牙，去除口腔内的残留物。然而，牙线却没那么受宠，不少人觉得经常使用牙线，会使牙缝变大，真的是这样吗？口腔科医生再也看不下去了：错，让牙缝变大、牙齿松动的是牙签！刷完牙，别忘了再用牙线“搓个背”。

受人喜爱的牙签，体积大、顶端尖锐且坚硬，非常容易损伤我们的牙龈组织，并且对牙齿间的菌斑去除效果也很差，长期使用不仅不利于牙龈牙齿健康，还有可能会增大牙缝，造成塞食物现象加重。

而牙线则不然，牙线可以轻松进入牙齿之间的缝隙，只要我们在使用时控制好力度，且顺应牙齿的外形，紧贴牙面去清洁，牙线能快速将我们牙缝中的异物清洁干净。

为什么还要再用牙线？又是因为牙菌斑！对，又是牙菌斑。牙菌斑是引起常见口腔疾病的根本元凶。

牙菌斑又称牙菌斑生物膜，其主要成分是口腔内的细菌以及细菌的代谢物和食物残渣等，可以附着于我们的牙齿表面、口腔内的软组织及各种修复体上。如果让牙菌斑长期附着，则会引起临床中最常见的龋病（即蛀牙）、牙龈炎、牙周炎等等。

龋病会让牙齿出现大洞，而牙龈炎、牙周炎则会导致牙龈红肿出血、牙齿间缝隙增大甚至牙齿松动脱落。

目前实验发现，最有效的去除菌斑的方法就是刷牙、用牙线、牙缝刷以及漱口。

常规每天两次的刷牙仅能去除40%至60%的牙菌斑，同样的前提条件，如果结合了漱口水、牙线、牙缝刷等辅助清洁手段，则可达到90%左右的清洁效果。

正确的刷牙方法大家已经很熟悉了，那我们就来说说如何正确使用牙线。

无论您选用的是成盒的散装牙线还是成品的牙线弓，握持并绷紧牙线后，平行于牙缝放置牙线，牙线都可以轻松地进入牙齿间隙。

拉锯式轻轻将牙线放到清洁的目标位置后，紧贴一侧牙面，轻力向上提起，上提时也尽量保持牙线贴紧牙面，提出后，同一位置再次放入牙线，使其贴住另外一侧牙面，再次上提，重复这一步骤直至牙缝清洁完成。

最后，建议您进食完毕后通过清水漱口的方式去除大块的食物残渣及软垢，之后再辅助以牙线、牙缝刷等，有效清洁牙齿和牙齿之间的细小软垢，健康口腔，还您自信微笑。

文/邱静怡（北京世纪坛医院）