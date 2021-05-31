直播预告：关爱牙齿、健康六一！听专家解答家长最关心的儿童口腔问题

儿童的口腔问题一直困扰着大多数的父母，常常因为这样或者那样的原因，孩子的牙齿在不知不觉中就长歪了。一口“肆意生长”的牙，不仅影响孩子日常饮食中的营养摄入，更间接导致孩子自卑，性格变得内向。

6月1日10：00至11：00，邀请到首都医科大学附属北京口腔医院院长，中华口腔医学会副会长白玉兴做客人民好医生名医直播栏目，探讨儿童口腔常见的问题，给公众科普儿童口腔问题的相关知识。

专家介绍：

白玉兴，主任医师、博士生导师，现任首都医科大学附属北京口腔医院及口腔医学院院长。

兼任中华口腔医学会副会长及口腔正畸专委会前任主委、口腔医学教育专委会副主委，北京口腔医学会会长及口腔正畸专委会前任主委、数字化口腔医学专委会候任主委，北京市牙病防治所所长、北京口腔医学研究所所长。

享受国务院政府特殊津贴。为国家人社部、国家卫健委和北京市有突出贡献中青年专家。先后承担7项国自然基金及18项其它国家级、省部级课题，获省部级科技奖6项，获得国家发明专利7项，实用新型专利12项。主持开发拥有国内自主知识产权的无托槽隐形矫治技术，在国内最早（2002年）开始无托槽隐形矫治技术的研究、开发和临床应用，填补了国内空白。

儿童牙齿保养方法：

定时进餐，定量饮食

让儿童从小养成良好的饮食习惯，加强肠胃消化功能，消化好、吸收好儿童的牙齿生长才能更加健康，这是一个良性循环。

克服偏食，均衡营养

改正偏食的习惯，保证摄入营养足够平衡，以确保牙齿的正常结构和形状，提高牙齿抗牙科疾病的能力。

此外注意钙、磷、维生素C等营养元素，这些元素可以促进宝宝牙齿的发育和钙化，保证牙周组织的健康，减少牙齿损伤的可能性。

口腔清洁，时刻注意

很多家长对甜食有误解，破坏牙齿的是吃甜食后不及时进行口腔清洁，基本上建议吃（喝）任何食物后都要进行口腔清洁。

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