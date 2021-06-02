昨天是儿童节，希望孩子健康成长是每一位家长的心愿，口腔健康便是家长普遍关注的话题。孩子需不需要洗牙？保护儿童牙齿的正确“打开方式”究竟是怎样的？本期“答家长问”聚焦儿童口腔健康，特地邀请广东省妇幼保健院口腔科主任、主任医师黄群答疑解惑。

问：孩子需不需要洗牙？

答：人们俗称的“洗牙”，在医学上称之为“洁治”，可分为龈上洁治和龈下洁治，就是用机械性的方法如超声波或其他特殊器械等，将附着在牙齿上的结石、菌斑等脏东西清理掉，以治疗和预防牙周疾病，兼有治疗和保健的作用。但对于孩子来说，由于他们的牙齿尚未发育完全，牙龈比较嫩、比较薄，龈沟也比较浅，洁治稍不注意，有可能会损伤到牙齿。

所以，一般来说，不太主张孩子像大人那样定期去做保健性的洁治，主要还是提倡养成良好的刷牙习惯和掌握正确的刷牙方法，来去除孩子牙齿上的结石和菌斑。但如果孩子有比较严重的龈炎，也可以在局部做很轻微的洁治。

问：牙齿因为摔跤断了，现在牙齿变黑，要拔掉吗？

答：要分情况来看。如果牙齿因为摔跤断了而出现牙髓暴露，这时需要及时到医院处理。如果摔跤后，仅仅是撞伤，没有牙髓的暴露，但几个月后，摔到的那颗牙齿逐渐变黑，这可能与牙根受损有关。对于这样的牙齿，一般医生会建议做一个根管治疗，让这颗牙齿可以继续留在原位，以保证后面恒牙的正常萌出。但如果这颗牙后期有反复发炎的情况，如经常肿一个包出来，那么还是建议拔掉，以免影响恒牙胚的发育。所以，孩子摔跤后有撞伤牙齿时，最好由口腔科医生根据实际情况给予合适建议。

问：孩子12岁，有时候感觉门牙有一点点松动，这是怎么了？

答：12岁对于很多孩子来说，还是一个乳牙恒牙交替的时期，也就是说口腔里面有乳牙也有恒牙。乳牙的替换，首先体现在牙根的吸收，然后牙齿开始松动，所以有些时候孩子出现牙齿松动的感觉，这多为乳牙松动，这意味着这颗乳牙将要被下面的恒牙替代了。而恒牙比较少出现自然松动的现象，所以出现牙齿松动，一般不需要特别担心。但如果家长实在搞不清楚到底是恒牙松动还是乳牙松动，可以带孩子去让医生检查。

问：除了里面的磨牙，外面的侧切牙中切牙需要做什么保护？

答：前牙和侧切牙的保护，跟磨牙和所有牙齿的保护是一样的，那就是养成良好的口腔卫生习惯。前牙是最先萌出的牙齿，相对来说，它们在孩子还未形成良好口腔卫生习惯的时候，就已经萌出了，再加上孩子前牙的牙釉质比较薄，如果奶渍在上面残留的时间长而又未清洁到位的话，就很容易发生龋坏。

保护好前牙和侧切牙，一是注意口腔的清洁，除了前面提到的正确刷牙外，我们也要学会使用牙线，及时清理牙缝里的食物残渣；二是经常带孩子到口腔科去做牙齿的保健，如涂氟等，这对前牙有很好的保护；三是对于一些还不会自己刷牙的婴幼儿来说，家长在孩子萌出第一颗牙齿开始，就要帮他们清洁牙齿了，每一次喂完奶，就用干净的毛巾或指套牙刷帮他清理一下牙齿。（王婧）