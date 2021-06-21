夏至养生 饮食睡眠运动有这些讲究

编者按：2021年6月21日是农历二十四节气中的夏至节气。夏至是北半球一年中白昼最长的一天，养生要顺应自然界阳盛阴衰的变化，在饮食睡眠运动方面多注意这些讲究……

适当的午睡，可以补充夜晚睡眠的不足，既可以避免烈日直射，也可使疲劳得到缓解。

由于气候炎热，温度较高，大多数人喜欢睡觉时开着空调或者电扇直吹人体，此时人体易受风寒湿邪侵袭，因此，空调与电扇直吹人体，易使风寒之邪与湿邪结合，侵犯人体，导致全身酸痛、关节僵硬、湿疹、头痛、发热等症状，所以建议睡眠时不要让空调或者电扇直吹身体。

很多人有苦夏的问题，这是源于天气炎热，出汗较多，人体消化功能相对较弱。此时饮食宜清淡为主，多食苦味食物，如苦瓜、马齿苋等，以祛暑清热；同时，可多吃些生津之品，如西瓜、杨梅等，补充水分，祛除暑湿之邪；切忌过食辛辣热性食物，以免助热生火；食用冷食瓜果应当适可而止，不可过食，以免损伤脾胃。

夏季运动时间宜在清晨或傍晚，此时天气凉爽，可以采用健步走、慢跑、太极拳等运动缓和的项目进行体育锻炼，宜避开烈日炽热之时且不宜做过分剧烈的活动，以免汗出太过，损伤阳气，耗伤阴气，且运动后不可用冷水淋浴或冲头。

夏至节气想要预防疾病发生，人们应首先保持轻松愉快的心情，忌恼怒忧郁，使气机宣畅、通泄自如。另外，夏天昼长夜短，且夜间温度也较高，心静自然凉最是保证”阴阳平衡”，能降低心血管疾病发作风险。（综合北京卫健委 北京中医医院怀柔医院 北京晚报）（制图：孙红丽）

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