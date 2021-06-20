破10亿！你“叮”了吗？

人民网北京6月20日电 （记者杨迪、崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，截至2021年6月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗101048.9万剂次。

视频制作：韩红（实习生） 数据来源：国家卫生健康委网站

3月27日突破1亿剂次

4月21日超过2亿剂次

5月7日超过3亿剂次

5月16日超过4亿剂次

5月23日超过5亿剂次

5月28日超过6亿剂次

6月2日超过7亿剂次

6月8日超过8亿剂次

6月14日超过9亿剂次

6月19日超过10亿剂次

从1亿剂次到超过2亿剂次，用时25天；从2亿剂次到突破3亿剂次，用时16天；从3亿剂次到超4亿剂次，用时9天；而从6亿剂次到7亿剂次，中国只用了5天……疫苗接种跑出的“中国速度”，令世人惊叹。

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接种范围不断“扩容”

回顾2020年，12月15日，我国正式启动了重点人群新冠病毒疫苗接种工作。对于感染风险较高的人群，采取优先接种的策略。

他们中，有从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤的工作人员，有医疗疾控工作者、一线防疫人员，有生鲜、农贸市场的商贩，还有公交司机、快递小哥……

2021年春节前，在北京东城区天坛疫苗接种点，外卖小哥丁强（化名）正在接种新冠疫苗，为春节期间工作做好防疫准备。“接种了疫苗，降低了风险，对自己和大家都有好处。”丁强如是说。北京晚报记者 邓伟摄

随着4个新冠疫苗产品相继在国内获批附条件上市，疫苗生产企业不断开足马力、加速提升产能。从2021年3月开始，我国新冠疫苗接种从高风险、重点人群扩围到普通人群，旨在让疫苗最大程度惠及群众。

合肥疫苗接种“爆棚”！在合肥市奥体中心方舱式新冠病毒疫苗临时接种点前，排满了冒雨等候接种疫苗的市民。人民网 李希蒙摄

60岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。随着国内新冠疫苗接种人数的稳步增长，群众接种意愿逐步增强，自3月下旬起，国家卫健委明确大规模开展60岁以上老年人群的疫苗接种。60岁以上老年人也能安心、放心打疫苗了。

“咱也给国家构建免疫屏障添砖加瓦了！”在北京东城区大雅宝社区，百岁高龄的梁大爷格外自豪。3月25日，他在建国门街道接种点接种了新冠疫苗。来源：北京日报

目前，我国新冠疫苗使用人群已覆盖18岁以上，接种者年龄最大超过了100岁。同时，国家有关部门已经批准了3-17岁人群，可以开展新冠病毒灭活疫苗的紧急使用。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢6月11日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，在做好现阶段重点地区和重点人群接种工作的基础上，国家卫健委将持续开展对其他人群的接种工作，进一步提高人群接种覆盖面，让更多群众能够尽快获得有效保护。

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接种人群越来越广

疫情面前，不做旁观者、不当局外人！如今，越来越多的群众积极响应国家号召，主动接种新冠疫苗。

他们中，有专家学者↓↓↓

“我最近也接种了国产新冠疫苗，感觉很好，希望大家尽快接种疫苗，为国家、世界，也为个人预防新冠尽一份力。”前段时间，钟南山院士晒出了接种新冠疫苗视频。他说，这是实现真正群体免疫的方法。来源：新华社微博

有普通群众↓↓↓

“接种新冠疫苗，利己利家利国！”广大群众响应号召，积极接种新冠疫苗。来源：新华网

有青年学生↓↓↓

为方便高校师生、减少人员流动，首都高校普遍在校内设置了集中接种点。在中国政法大学的医务室，学生们正在有序接种疫苗。中国政法大学供图

还有外籍人士↓↓↓

6月8日，在安徽宿州，一韩国男子陪中国妻子打疫苗，本以为自己不能在中国接种，便独自坐在门口等候。谁料，妻子返回时递给他一张疫苗接种单，并告诉他，外国人也能在当地接种。接种疫苗后，男子面对中国妻子的镜头笑得特别灿烂，激动直呼：“谢谢中国！谢谢你是中国老婆”。来源:安徽网络广播电视台

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接种条件更加便利

为推进疫苗接种，全国各地的疫苗接种机构还想出了很多实招、妙招，在满足民众接种需求的同时，努力创造各种便民利民的接种条件。

他们搭建起临时接种点↓↓↓

在中关村国家自主创新示范区展示中心新冠疫苗临时接种点，医务人员“元气满满”，做出V形手势，为开始新一天的接种工作做好了充分的准备。北京市海淀医院供图

深入到社区↓↓↓

“楼下就能打疫苗！太方便了。”为方便辖区居民省心、省时、省力，打通疫苗接种“最后一公里”，在各街道的社区卫生服务中心都开展了新冠疫苗接种工作。居民享受到了接种便利，接种热情也高涨起来，有些完成疫苗接种的居民甚至义务当起了宣传员。北京市海淀医院供图

驻扎在商场、写字楼↓↓↓

在北京市某商厦门口，市民有序排队，保持安全距离，耐心等待接种。为方便辖区居民尽早接种新冠疫苗，很多商超都设置了临时接种点，居民工作生活与接种疫苗两不耽误。韩红摄

送疫苗进工地↓↓↓

6月8日，江苏省铁路集团、江苏省卫生健康委和江苏省红十字会在中铁四局江苏南沿江城际铁路站前1标段开展“学党史、办实事，为铁路建设者‘送疫苗、送健康、送安全’”系列活动，一千余名外来务工人员在施工项目驻地现场接种新冠疫苗。此次接种现场设置了排队区、登记区、接种区、留观区等区域，工人们根据指示牌按照流程分时段有序接种。新华社记者 李博摄

甚至开来了流动“接种神器”↓↓↓

有了“疫苗接种流动车”，疫苗接种真方便。现在，北京很多地方都出现了“疫苗接种流动车”，被市民亲切地称作“接种神器”。他们深入社区、工厂、商圈等区域，开展疫苗接种服务。新华社记者 李鑫摄

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