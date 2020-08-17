预防呼吸道合胞病毒感染 注射单克隆抗体效果好

国际权威医学期刊《新英格兰医学杂志》近日发表最新研究文章称，预防性单克隆抗体Nirsevimab在二期B阶段临床试验中，显著降低了由整个呼吸道合胞病毒（RSV）在流行季节引起的下呼吸道感染。

据介绍，RSV是婴幼儿急性下呼吸道感染的首要致病原，资料显示，几乎所有的儿童在2岁前都罹患过至少一次呼吸道合胞病毒感染。2015年的一项研究发现，全球每年有超过3300万与RSV相关的急性下呼吸道感染病例，导致约320万人住院，而5岁以下儿童住院死亡病例近6万例。

“RSV感染是造成婴幼儿因肺炎或毛细支气管炎等下呼吸道感染的首要因素，严重危害儿童健康。有些病情较重的患儿还会出现呼吸暂停等症状，需要在ICU使用呼吸机治疗。”国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院申昆玲教授表示。

预防性单克隆抗体Nirsevimab由赛诺菲巴斯德和阿斯利康公司联合开发。研究结果表明，在注射Nirsevimab150天之内，试验组中RSV引起的下呼吸道感染就诊率与对照组相比下降了70.1%，住院率则下降了78.4%。

“这个数据令人振奋，因为在整个RSV流行季只需注射一次就能保护婴儿免受感染，这种创新的方法极具潜力，可以减少门诊、急诊和住院的人数，显著减轻医疗系统的负担。”论文作者、美国纽约州立上州医科大学儿科教授约瑟夫·多马乔夫斯克说。（记者刘园园）