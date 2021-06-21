确诊肝衰竭 竟因吃保健品所致

在浙江，有一位陈先生今年53岁，为了提高身体素质，他不久前开始服用一款进口的复合维生素营养补充品。起初，他按照说明书，一天吃1颗，一个多星期后，觉得身体没什么改善，于是加大剂量，从原先的一天1颗，加到一天8颗。

没想到，不久他就出现乏力、胃口不好、小便发黄、皮肤发黄等现象，去医院就诊后被查出肝功能严重下降，已经到了肝衰竭的程度。一一排除了病因后，医生最终锁定“元凶”——进口的复合维生素。所幸，停服药物，又经对症治疗后，他逐渐恢复了健康。

很多人认为保健品多多益善，有病治病，没病强身，但这是错误的观点。介绍这个问题之前，先和朋友们明确一下保健品的概念。

现行《食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》中有清晰的规定：

保健食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

从定义中可以看出，保健品有以下三个特征：

其一，保健品是食品不是药，不能替代药物治疗疾病；

其二，保健品具有针对性、适用于特定人群，它不同于一般产品，不能取代正常膳食摄入，不能满足人体各类营养素的需求；

其三，保健品的作用和目的主要是调节机体功能。

保健品是一种特殊食品。即使再好的食物也不是多多益善，何况保健品。

人体对营养素的需求都有一个最高接受能力，过量可能会由于身体无法吸收而随排泄物排出，造成浪费。

此外，过量服用还可能会导致营养比例的失衡，过量的营养素积存在体内还会造成其他伤害。

更糟糕的是，过量服用保健品，超过人体可代谢的限量，会严重影响肝功能，甚至会造成中毒。就好比给花施肥施多了，可能反而会把花儿烧死一样。一些朋友过分迷信保健品，认为吃保健品，属于有病治病，没病强身。保健品一堆一堆地买，顿顿不落地吃，有病也不爱去医院，认为是药三分毒，吃药不如吃保健品。这更是一个大错特错、可能会引发致命危害的行为。保健品只能预防和调节机体的亚健康状态，不能治疗疾病，这么做往往会延误治疗时机和加重病情。

总之，尽量优先从膳食中获取各种天然营养素，缺乏才补，不缺不必额外补。在购买保健品前，大家可以记录一段时间自己每天的饮食内容，然后拿着记录本，还有个人的体检报告，到医院看看营养门诊，然后根据营养师的一些针对性建议，再决定是不是要用保健品以及选择哪种保健品。经过科学评估后，选择适合自己的，才是最好的。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）