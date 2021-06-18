公共服务不能停留在“一孩时代”

东原

随着三孩政策的实施，人们愈加关注三孩时代的公共服务问题。日前，一项针对2004名受访者进行的调查显示，83.7%的二孩家庭受访者表示遇到过带两个孩子出行只有一个孩子享受优惠的情况；89.9%的二孩家庭受访者表示公共服务不到位，给自己带来了困扰；94.6%的受访者期待完善针对三孩的公共政策。（6月17日《中国青年报》）

前段时间，成都市民林女士带着6岁的双胞胎孩子在地铁站乘车时，被地铁工作人员告知，一名家长只能带一名小孩免费乘地铁，另一名需要买票。林女士觉得很糟心，“现在二孩家庭很多了，地铁的规定还是只有一个孩子能免票，这样的规定是不是有些滞后了？”据了解，在长沙、昆明、武汉等城市，均规定一名成年乘客只可免费带一名儿童乘车，超过的则需购票。

这还是两个小孩，如果带三个小孩坐地铁，想必问题更加突出。且不说这里面有运营成本问题，每一个免票都涉及真金白银；也有安全管理的问题，比如某省会城市地铁部门曾表示，“如果一名成人携带两名甚至是更多儿童，在闸机打开的几秒是不可能全部通过的，其间会存在安全隐患”；单就讲当地铁人员拿出明文硬性规定时，就只能让人在无奈中陷入无助。

问题也正在这里：有关规定对应的是“一孩时代”，可现在我们准备进入“三孩时代”，河流都已经变了，怎么还能做刻舟求剑的事？

三孩政策实施后，有人大声发问，“年轻人，你做好准备了吗？”有人喃喃自语，“先问你，有没有准备好。”这里的“你”，主要指的就是社会。生育小孩，不是一件容易事，需要经济社会方方面面作出支持。在家庭，首先需要解决精力和财力的问题，具体表现为，有没有能力把孩子带大带好，让孩子成人成才；来到社会，则需要一系列配套，教育、医疗等一个都不能少，公共服务是其中重要的一个板块。

相对于实现教育医疗等问题根本性解决，推动公共服务与时俱进，谁的难度系数更高？答案不言而喻。这也是让人遗憾的，目前很多公共服务还停留在一孩时代，连二孩都格格不入，更不要说三孩了。可喜的是，一些地方在政策层面给予了呼应和调整。比如，上海等地已经出台规定，一名成年乘客可免费带两名儿童乘坐地铁；成都等地教育部门也特别明确，二孩家庭的孩子可优先选择上同一所学校。随着三孩政策的实施，估计会有针对性措施出台，尤其是个别地区会先行先试。

公共服务停留于一孩时代，具有一定的普遍性，不是哪一地也不是哪一领域的问题。正如专家所言，现在的公共服务措施，依旧是按照一个孩子来设置的，总体来说是相对滞后的。学校、社区、公共空间、商场设施、服务人员配置等方面，都与三孩需求存在一定的脱节。拿旅游来说，带着三个孩子出行，首先面对坐车问题，免几个座？到了景区遇到门票问题，免几张票？到了宾馆遇到床位问题，有多少三人床？具体问题还有很多，只有沉浸到生活中才能逐一地发现。

任何一种公共政策，都是时与势的结合，谁也不能保证永远适用、永不过时。科学的态度是，制定政策要有前瞻性，但当发现与现实脱节，就要立即止损，作出调整。公共服务怎能停留在一孩时代？现在有必要全面研究三孩时代的社会性需求，对现行公共政策作出全面审视，进行系统调整，方向就是向儿童和多子女家庭倾斜。