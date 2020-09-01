线上线下相结合 互联网医院需以同质化提高群众满意度

近日，人民网·人民健康举办了“后疫情时代互联网医院的发展与建设”研讨会，相关管理部门、专家和行业代表就相关话题进行了交流。与会嘉宾认为，利用互联网优势可以降低医疗服务局限性，提升业务精致度和丰富性，满足用户多样化需求。

“互联网医院的发展还处于萌芽期，尚未形成一定的规模和制度，在互联网医疗发展过程中，很多原有的医疗模式需要一个一个去突破。” 浙江大学医学院附属第二医院副院长丁克峰表示，在互联网医院的建设过程中，服务内容要从外沿服务延伸到医疗服务的核心区域，可以将线下医院内的诊疗流程在线上进行重塑，把互联网医院变成实体医院的一个部分，提供更加深入的医疗服务，真正实现便民、惠民。

丁克峰建议，互联网企业和社会资本在建设互联网医院的建设过程中，可以关注互联网医疗服务的增值部分，开拓新的服务模式，比如云医院、药师服务等。在智慧医院的推进过程中，实体医院可以同社会资本互相结合，提升医疗服务质量，进一步促进互联网医院的建设和发展。

“互联网医疗的本质是医疗，互联网是载体。首先第一件事就是同质化管理。关键是要让老百姓在互联网上享受服务的时候，在医疗上有获得感。”中国医学科学院阜外医院副院长赵韡建议，实体医院在建设互联网医院的过程中，根据服务内容可以分为院前、院中、院后三部分，还需要从患者的年龄、接受能力等多方面进行考虑，根据医院特色，建立不同的服务模式，为患者提供更适合的服务。线上线下同质化管理，提高线上医生的出诊门槛，强化线上服务监管，保障线上服务质量，进一步提高服务质量和患者满意度。通过综合线上和线下的配套服务，探索多种服务模式，优化线上的诊疗流程，提高线下的服务能力。

首都儿科研究所医工处处长于雪梅认为，在技术和安全方面，也应该做到同质化。“互联网的建设投入很大，往往依赖医院自身条件投入，有些方面存在重复投入问题，如果集体的做一个一体化的管控，有利于同质化的提升。”她建议，要对医疗机构进行设计建设指导，增加在安全规划、实操标准、同质化的培训，加强互联网服务的安全保障。