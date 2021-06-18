冰淇淋与雪糕，究竟咋区分？（延伸阅读）

生活中，人们常常会把冰淇淋、雪糕混为一谈，即便知道有所区别，也很难说清楚。有人说看包装：盒装的是冰淇淋，有木棍的是雪糕；有人说看口感，软的是冰淇淋，硬的是雪糕。这些说法有一定道理，但不够严谨。其实，2014年颁布的国家标准对这两种冷饮做出了详细区分。首先，两者脂肪和蛋白质含量不同：国家标准规定冰淇淋脂肪含量≥5%，蛋白质含量≥2.2%；要求雪糕的脂肪含量≥1%，蛋白质含量≥0.4%，这是冰淇淋和雪糕的“及格线”。

其次看感官特征。国家标准中提到雪糕的感官特征之一是“冻结坚实，细腻滑润”，而对冰淇淋的要求则没有“冻结坚实”。因为冰淇淋对脂肪含量要求更高，如全乳脂冰淇淋要求主体部分乳脂质量分数为8%以上，因此口感滑润的特征会更突出。

如果还分不清，可以看包装。制作工艺中，冰淇淋的膨化率比较高，硬度较低，非常软，一般都用盒子、小碗或甜筒包装。而雪糕的含水量更高，膨化率较低，硬度高，一般会附着在木棍上。另外，一般产品包装袋上都会标注冰淇淋或雪糕，同时包装袋上的产品执行标准也有所不同，执行《GB/T31114》标准的是冰淇淋，执行《GB/T31119》标准的是雪糕。

（本报记者 康 朴整理）