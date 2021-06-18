解码核酸检测的“中国速度”

不吃不喝不上洗手间，通宵高强度工作12小时，您能受得了吗？这样的情况就发生在“95后”姑娘李秀萍和她的同事们身上。

1996年出生的李秀萍是广东深圳某医院核酸检测实验室成员。这些日子，核酸实验室人员两班倒，24小时运转，下午6点进入实验室，早上6点出来，12个小时不吃不喝，白天再换另一组同事接班。为了加快核酸检测速度，李秀萍练就了单手拧管的本领。提取一个试管样本，需要拧开1次，再拧紧1次。一次值班，她最高纪录单手拧管2000余次，相当于每分钟单手拧管2.78次，并且持续12小时。

李秀萍的事迹冲上了热搜，网友对此纷纷点赞：“感恩坚守！辛苦了！”“向奋斗在抗疫战线的人员致敬！”

常态化疫情防控以来，每次大规模核酸检测的背后，都离不开工作人员的辛苦付出。像李秀萍这样奋战在抗疫一线的工作人员，还有很多。他们在工作岗位上不惜力、肯付出，练就了很多新技能：有人学会3分钟穿好防护服，有人学会搭建应急检疫帐篷，有人学会给集中隔离观察点的群众做心理疏导……

每一个“新技能”，其实都是“心技能”。这是无数工作人员对千千万万需要守护的国人爱的表达。一切的出发点和落脚点都是为人，“人民至上，生命至上”被无数默默奉献的无名英雄化作实实在在的行动，他们中有前线采样人员，有医护工作者，有人民警察，有社区干部，有志愿者……感谢李秀萍为代表的核酸检测员，就是在致敬抗疫战线上所有辛苦付出的人们。

疫情突袭时，需要尽快识别感染者，核酸检测速度至关重要。只有检测速度超过疫情扩散的速度，才能够有效控制疫情。去年以来，中国多个城市开展过全员核酸检测，而核酸检测所用时间越来越短。

这是怎么做到的呢？除了检测人员的辛苦付出，科学的检测方法也必不可少。比如采用1比10的混检，检测时将10个待检人员的样本混在一起进行检测，如果结果呈阴性，则说明这10人都是阴性，反之可以对这10人迅速采取措施，单独进行检测或同步隔离，这就大幅提升了检测效率。除此之外，多地还建立了核酸检测信息统一平台，将预约、采样、检测、结果查询的全流程进行一体化管理，大大节省了时间和人力成本。

正是有无数李秀萍这样可爱、敬业的人坚守岗位，有科学高效的检测方法做支撑，中国的核酸检测速度一次次震惊世界。

最新数据显示，广东省广州市3天时间累计采样达到1869.67万次，而根据第七次人口普查数据，2020年广州市常住人口1867.66万人。也就是说，广州3天就完成了全市人口的核酸采样！

核酸检测的“中国速度”令人惊叹，也让人不禁感叹——中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好！我们在为此自豪的同时，要再加把油，继续戴好口罩、早日接种疫苗，为彻底扫除新冠肺炎疫情的阴霾贡献一份力量。