少吃主食就能治好糖尿病？真相在这里

编者按：有流言称少吃主食就能治好糖尿病，这是真的吗？对于糖尿病患者，饮食上应该注意哪些？

有流言称，戒掉淀粉类食物、少吃果糖含量高的水果、不喝饮料、拒绝加工食品，就可以治好糖尿病。

真相是：治疗糖尿病的方法有很多，大多情况下，病情的好转是饮食、运动、药物等多种方法共同作用的结果，不能以此为由片面夸大某种特定方法的功效。

18世纪末，英国的John Rollo医生率先注意到低碳水饮食对于糖尿病的治疗价值。他所倡导的“低碳水化合物饮食、高脂肪、高蛋白饮食模式”影响深远，让人们认识到高碳水饮食对于糖尿病的不利影响，但也是当前众多饮食误区的思想源头，比如“糖尿病患者不能吃水果”“随便吃菜不要紧”等等。

如果过度限制主食，长期不进食或极少进食碳水化合物，脂肪不得不过度提供热量，这对以葡萄糖供能为主的大脑和心肌代谢会带来不利影响；同时，高脂、高蛋白的过量摄入加重肝肾代谢负荷，心脑血管并发症的发病率也有可能因此升高。

科学的糖尿病饮食模式并不是绝对、单一的，而是要针对每个人的不同口味、喜好等，在专业人员指导下，选择适合自己的个性化饮食，以健康的方式最大限度地继续享受喜爱的食物，而不能盲目追求某种饮食“特效”。

中国医科大学航空总医院营养科张田主管营养师表示，对于糖尿病患者，饮食需要注意的地方有：

控制每日摄入所有食物提供的总热量，以达到或维持理想体重；

平衡膳食，选择多样化、营养丰富的食物；

限制饱和脂肪酸的摄入量、适量选择优质蛋白质。在限制脂肪总量的前提下，应该尽量用植物油；限制饮食中胆固醇的摄入，不吃或少吃富含胆固醇的食物如动物内脏、蛋黄等；

适当放宽对主食类食物的限制，减少或禁忌单糖及双糖的食物；

进食高纤维膳食，多选择血糖指数低的食物。在饮食中可以适量选用粗粮(如荞麦面、燕麦片、玉米等)以及全谷类，多食青菜等；

减少食盐的摄入，食盐量小于6克每日；

少量多餐，进餐定时定量；

多饮水，限制烟酒，戒烟；

多用蒸、煮、炖或凉拌等方法加工食物，避免煎、炸、熏蒸或涮的方法加工食物。（综合北京市科学技术协会 北京卫健委 航空总医院）

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