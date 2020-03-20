国家卫健委：多措并举实现援鄂医护人员零感染打胜仗

人民网北京3月20日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康医政医管局监察专员郭燕红就援鄂医护人员“零感染”等相关问题进行了回应。

会上，国家卫生健康医政医管局监察专员郭燕红在回答记者提问时，对于约4.2万援鄂医护人员“零感染”的说法进行了确认。“达到零感染的目标，我们都非常欣慰，也都非常高兴，这也是通过多措并举，实现了零感染打胜仗的目标。”郭燕红说。

对于实现援鄂医护人员“零感染”所采取的具体措施，郭燕红表示主要有以下三个方面：

第一，国家卫健委下发了一系列技术文件，特别是在医务人员的防护上，通过相关标准、规范指南，来指导各地，让医务人员加强科学防护工作。

第二，对于医院感染的预防与控制，国家卫健委下发了一系列相关要求，指导医疗机构加强医院感染的预防与控制。

第三，国家卫健委派出了国家医院感染管理的专家组，直接指导医疗机构，加强医院感染预防与控制的工作流程、工作制度；并在援鄂医疗队投入工作岗位前，对医疗队进行相应培训，让援鄂医护人员掌握防护原则、流程和如何使用防护物品。

郭燕红表示，防护物资保障是必不可缺的，在短时间内调集大量防护物资投往一线，使得一线医务人员能够有充足防护物资使用。