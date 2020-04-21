国家卫健委：康复患者管理后续工作包括疾病、身体功能和心理恢复三方面

人民网北京4月21日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，患者治愈出院后，后续还有一系列的管理，主要包括对该患者的隔离医学观察、健康监测、复诊复检、康复管理等几个方面。在该患者进行隔离观察的过程中，首先应该单人居住，注意通风，注意手卫生，同时减少人群聚集。在家人照顾过程中，需要患者和家人都佩戴口罩，同时也要注意给患者加强营养。

郭燕红介绍，后续工作主要包括三方面：一是帮助患者有关疾病的恢复；二是有关身体功能的恢复；三是对于心理的恢复。而心理的恢复，与疾病、身体的恢复相比同等重要。在社区内，无论是亲戚、邻居、家人，都要关注、关心和关爱好出院患者。出院患者作为康复期患者，体内已有特异性抗体，使得他能够像正常人一样生活，不会造成感染他人的现象。所以在社区，他们需要更多的关爱。

“我们也希望，社区同仁能够接纳康复患者的回归，共同来维护好他们的健康，更重要的是给予他们心理的关爱，让他们能够感受到社会大家庭的温暖。所以心理的康复、心理的疏导也是非常重要的。”郭燕红说。