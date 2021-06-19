公立医院医疗质量安全提升项目2021年度启动大会在豫召开

6月18日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康和河南省卫生健康委主办的公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会在河南省郑州市举行。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红、河南省卫生健康委副主任谢李广、清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久、国家卫生健康委医院管理研究所副所长王凯、《中国卫生质量管理》杂志社副社长刘兰辉、国家冠心病介入专业质控中心主任霍勇、国家护理专业质控中心主任么莉、国家产科专业质控中心副主任赵扬玉、国家冠心病介入专业质控中心副主任刘兆平等嘉宾出席会议。主办方代表、人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成参加会议并致欢迎词。

公立医院是我国医疗服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。谢李广在启动大会开幕式致辞时指出，河南省近年来积极创建国家区域医疗中心，同时布局了60个省级区域医疗中心和105个县域医疗中心，努力为人民群众提供安全优质的医疗服务。

郭燕红表示，推动公立医院高质量发展，是新时期赋予医疗卫生战线全体同仁的历史使命。推动公立医院高质量发展，一要加强临床专科能力建设；二要以提升医疗质量为发展核心，指导医院坚持公益导向，完善内部控制制度，围绕医疗质量安全改进目标和相关质控指标，不断提高医疗质量运行效率和可持续发展能力；三要弘扬抗疫精神和崇高的职业精神，营造良好的尊医重卫社会氛围。

国家卫生健康委医政医管局医疗质量与评价处处长马旭东通过视频连线对《2021年国家医疗质量安全改进目标》进行了解读。他介绍了制定年度国家医疗质量安全改进目标的背景、年度目标对医疗质量安全管理工作的意义、2021年度目标主要内容以及推动年度目标的实现路径。

在公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会的圆桌讨论环节中，来自全国各地的专家学者分别围绕“改进目标之重大疾病管理”“改进目标之规范诊疗管理”“改进目标之医疗管理”等话题进行了深度交流，并为一些难点和共性问题建言献策。

公立医院医疗质量安全提升项目2021年度启动仪式、公立医院高质量发展研究中心专家聘任仪式也于当天上午举行。清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久受聘成为公立医院高质量发展研究中心专家咨询委员会首席专家。他表示，公立医院高质量发展研究中心在促进相关研究成果的落地和传播将起到积极作用。

同时，张宗久还提出，现代医疗要具备三个要素，分别是高水平的服务系统、高水平专业化队伍以及群众的健康教育水平，这三点也将成为公立医院高质量发展研究中心后续发展趋势。

18日下午，国家卫生健康委医政医管局医疗质量与评价处主任科员高嗣法以及来自郑州大学第一附属医院、北京宣武医院、空军军医大学西京医院、河南省人民医院以及河南科技大学第一附属医院的专家，围绕“手术室感染控制管理”话题分别进行主旨演讲。

据了解，此次启动大会是2021年公立医院医疗质量安全提升项目的重要组成部分。该项目将对全国各级公立医院提升医疗技术能力、促进专科发展、提升医疗质量，特别是实现“2021年国家医疗质量安全改进目标”等方面的措施、经验进行案例征集。典型案例征集通道和《探路·公立医院医疗质量安全提升》访谈栏目将于会后陆续推出。