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人民网·人民健康将启动公立医院高质量发展典型案例征集展示活动

2020年07月21日15:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月21日电 为推动我国公立医院高质量发展，提升医疗服务质量水平，总结推广先进经验，在国家卫生健康委员会医政医管局指导支持下，人民网·人民健康近期将组织开展公立医院高质量发展典型案例征集展示活动。

本次案例征集展示活动旨在挖掘和展示公立医疗创新亮点，分析总结公立医院转型发展的主要策略、具体举措和成效,引导全国的公立医疗机构进一步落实功能定位，提高医疗服务质量和效率，推进分级诊疗制度建设，由规模效益向内涵质量转型。活动将于2020年8月正式启动，至2020年12月结束。

公立医院高质量发展典型案例征集展示活动将分几个阶段展开：第一阶段，各公立医院围绕落实《医疗质量管理办法》《医疗技术临床应用管理办法》《医疗质量安全核心制度》，结合本机构在医疗质量安全水平、医疗技术能力提升，改善医疗服务模式，专科发展和优化医疗服务等方面的工作情况，挖掘相关人物、科室、团队的优秀典型以及医院在管理、临床、护理及后勤等方面探索高质量发展的好经验和好做法进行总结，并形成案例、参与征集。

第二阶段，人民网·人民健康将对报名参选的案例组织专家团队进行评审，评选出优秀典型案例。

第三阶段，评选出的优秀典型案例将通过分片区、分类别举办交流会、研讨会、圆桌对话、专题访谈等多种形式，以及人民网、人民健康APP等多个平台进行成果展示传播、分享研讨。

自2020年起，公立医院高质量发展典型案例征集展示活动将持续举办，不断将公立医院涌现出的高质量发展的探索与实践成果总结形成案例，充分、全面展示我国公立医院在提升医疗服务质量等方面取得的成效。

了解具体活动详情，请关注人民网活动专区（http://health.people.com.cn/GB/26466/423696/429536/index.html)、人民网健康微信公众号（rmwjkpd）、人民健康客户端APP。

活动联系人：国家卫健委医政医管局（熊天威 高嗣法）；人民网（李红伟 李镕君）

联系电话：13381003952、18514733727

报名邮箱：lirongjun@people.cn

附：活动报名相关文件

(责编：崔元苑、许心怡)


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