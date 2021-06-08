推动公立医院高质量发展（权威发布）

国务院办公厅日前印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。7日，国务院新闻办公室举行例行政策吹风会，国家卫健委、国家发改委、国家医保局有关负责人介绍了推动公立医院高质量发展意见的有关情况。

满足群众多层次、多样化医疗需求

“当前，我国已转向高质量发展阶段，人民群众多层次多样化医疗健康服务需求持续快速增长。加快提高医疗健康供给质量和服务水平，是满足人民美好生活需要的要求。”国家卫健委副主任李斌介绍，《意见》坚持以人民为中心，加强公立医院主体地位。坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重。强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。

《意见》强调，要按规定落实政府对符合区域卫生规划公立医院的投入政策。国家发改委社会发展司负责人孙志诚介绍，在“十三五”时期，国家持续加大医疗卫生服务体系的建设投入力度，累计安排中央预算内投资超1400亿元，支持了7000多个医疗卫生项目建设。“十四五”时期，将充分发挥中央预算内投资的支持和带动作用，重点实施4项重大工程：公共卫生防控救治能力提升工程、公立医院高质量发展工程、重点人群健康服务补短板工程、促进中医药传承创新工程。

《意见》要求，构建公立医院高质量发展新体系。李斌说，国家将推进国家医学中心和区域医疗中心建设，让它们成为国家医学进步的重要引擎。建设省级高水平医院，减少跨省就医。发展紧密型城市医疗集团和县域医共体，按照网格化布局，探索一体化管理，推动从以治病为中心转向以健康为中心。落实分级诊疗制度，建立健全分级分层分流的重大疫情救治体系。

提升公立医院的医疗水平是重点。李斌介绍，《意见》要求加强临床专科能力建设，加强基础研究和临床研究，开展关键核心技术攻关，推动科技成果转化。建设智慧医院，发展远程医疗和互联网诊疗，推广多学科诊疗、日间手术等服务模式。

国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍，《意见》起草过程中，始终把提高群众看病的获得感作为公立医院高质量发展的重要目标之一。《意见》提出了一系列的工作安排，包括通过建立高质量的分级诊疗体系来增加优质医疗资源供给，创新医疗服务模式等，从而更好地满足群众多层次、多样化的医疗需求。

医保基金是公立医院的重要资金来源。国家医保局医药服务管理司司长黄华波说，国家医保局将积极发挥“战略购买者”的职能作用，持续推进符合不同医疗服务特点的支付方式改革，让公立医院有动力合理用药、控制成本，有动力合理的收治和转诊患者，从而支持和促进公立医院的高质量发展。

建立健全现代医院管理制度

《意见》以建立健全现代医院管理制度为目标。力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。如何实现这“三个转变”？

李斌说，“三个转变”是实现公立医院转型升级的路径选择，是维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的治本之策。公立医院必须把发展的着力点放在提升质量和效率上，要更加注重内涵发展、技术发展、能力水平发展、服务质量发展，提高发展的“含金量”。公立医院要善于运用现代管理理念和管理工具、管理方法、管理技术，将基于人的经验管理与基于制度和标准的循证管理相结合，进一步提升医院管理的精细化、信息化、规范化、科学化水平。要借助信息化手段，将医院管理的基础精准到科室、精准到诊疗组、精准到每个医务人员和重点病种，科学评价绩效，引导医院回归功能定位，激发降低成本、提高效率的内生动力，使有限的医疗资源发挥最大的社会效益。推动公立医院高质量发展，人才是第一资源。要从保护和发展生产力的高度，把医院资源配置的重点从硬件建设转向人力资源发展，充分调动医务人员工作积极性、主动性、创造性。

《意见》提出，建设公立医院高质量发展新文化。李斌介绍，要建设以患者需求为导向的医院文化，坚持以病人为中心的服务理念，来凝练医院核心价值观和特色鲜明的医院文化。公立医院要大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，凝聚广大医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的精神力量。

《意见》强调，坚持和加强党对公立医院的全面领导。李斌说，公立医院要全面执行和落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。加强公立医院领导班子和干部人才队伍建设，全面提升公立医院党组织和党员队伍建设质量，落实公立医院党建工作责任。

“《意见》的出台对于纠正医药购销领域的不正之风也会起到积极作用。”焦雅辉介绍，通过薪酬制度的改革，包括医疗服务价格和支付方式的改革，更好地体现医务人员的技术劳务价值，让他们能够有阳光、体面的收入。医务人员应该遵守医学伦理道德，遵循临床诊疗规范。通过规范医务人员的临床诊疗行为，遏制医药购销领域不正之风。

调动医务人员积极性

医务人员是人民健康的忠诚守护者，也是健康中国建设主要推动者。《意见》要求，激活公立医院高质量发展新动力，在人事管理、薪酬待遇、培养评价等方面，激发医务人员的工作动力。国家卫健委体制改革司司长许树强介绍，推动公立医院的高质量发展，要始终保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性：

合理提高医务人员的薪酬水平。医疗行业的特点是培养周期长、职业风险高、技术难度大、责任担当重，应当得到合理的薪酬。要允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励。合理确定、动态调整医务人员的薪酬水平，建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实现以岗定责、以岗定薪，责薪相实、考核兑现。要更加注重发挥薪酬制度的保障功能，使付出和待遇相匹配，激发广大医务人员干事创业的动力和活力。

拓宽医务人员职业发展空间。健全医务人员培养培训制度，使每位医务人员都有接受继续教育和职业再培训的机会，实现知识更新。加快培养高层次复合型医学人才，造就一批具有国际水平的战略人才、领军人才和创新团队。改革完善人才评价机制，坚持分层分类评价，遵循医疗行业的特点和人才成长的规律，合理设置评价标准，突出品德能力业绩导向，注重临床工作质量指标，探索实行成果代表作制度，破除唯论文、唯学历、唯奖项等倾向，做到人尽其才、才尽其用。

关心爱护医务人员身心健康。建立保护关心爱护医务人员的长效机制，改善工作环境和条件，减轻工作负荷。要落实学习、工作、休息和带薪休假制度，维护医务人员合法权益，切实解决医务人员实际困难。鼓励公立医院通过设立青年学习基金等多种方式，关心年轻医务人员成长。加强医院安全防范，强化安保队伍建设，完善必要的安检设施。将解决医疗纠纷纳入法治轨道，健全完善医疗纠纷预防和处理机制，依法严厉打击医闹、暴力伤医等涉医违法犯罪行为，坚决保护医务人员安全。

提升医务人员社会地位。建立医务人员职业荣誉制度，营造全社会尊医重卫的良好氛围，让广大医务人员感受到实现价值的自豪感、贡献社会的成就感、受到尊重的职业荣誉感。广大医务人员要恪守医德医风医道，以充满人文关怀的医疗服务赢得患者、社会的信任和尊重。

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 14 版）