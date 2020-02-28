国家卫健委：落实薪酬待遇等举措 关爱一线医务人员
人民网北京2月28日电（记者孙博洋）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉就关爱一线抗击疫情医务人员相关情况进行回应。
焦雅辉表示，国家卫生健康委高度重视关心关爱医务人员工作，前期已经印发了《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》。并会同相关部门采取了一系列措施。
她说，在薪酬待遇方面，对在湖北一线医务人员，包括医疗队医务人员，要将临时性工作补助标准提高一倍，薪酬水平提高两倍，扩大卫生防疫津贴发放范围，确保覆盖全体一线医务人员。
在执业安全方面，严厉打击疫情防控期间涉医违法犯罪行为，从全国调集相关防护用品，对医务人员开展院感防控培训，加强医务人员执业安全防护，降低医务人员感染发生。对于已经感染的医务人员，积极采取措施，给予医疗救治。
在生活保障方面，积极筹措资金，为医务人员特别是医疗队队员发放必要生活用品。为保证医务人员能够有充足精力，会同武汉市就近安排医务人员住宿，安排车辆接送医务人员上下班。
“从全国抽调300名心理医生，编组到医疗队当中，为一线医务人员提供心理疏导。”她说。
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