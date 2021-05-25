医院越来越大 院内导航应成标配

去大医院看病，很多患者都曾有过这样的经历，就诊不知道该往哪儿走；方向感差的，连问几个人，就是找不对路。据报道，近日武汉协和医院“智慧就诊”再升级，启动“院内地图导航”，帮助患者节约就诊时间。（5月24日《楚天都市报》）

现在很多医院不但楼越建越高，面积也越来越大，同时医院内部又按照门诊部、住院部、放射楼等等不同的功能进行了划分，已经成为事实上的“超级医院”。医院的科室多、院区面积大，可以为病患提供更为全面的医疗资源和服务，但也给部分患者寻医问诊带来了很大的困扰，走进一些“超级医院”犹如进了一座迷宫。

如何让患者进了医院大门以后，能够迅速找到自己要去的科室，或者是要去进行检查、缴费、取药的部门，是必须认真面对的一个课题。

针对这个问题，一些面积和规模都比较大的医院，已经本着满足患者需要，顺应形势发展的目标，上线了院内地图导航服务。患者或家属只要关注院方的微信公众号或者是微信小程序，点击“院内导航”，选择实时定位当前位置，系统就会自动规划步行路线，根据病患的需要指引病患需要到达的地方。

这样一来，只要患者或家属手里有智能手机，就能在院内地图导航的指引和帮助下，更迅速也更方便快捷地找到自己想要去的地方，进而节省了寻医问诊过程中的时间和精力，也避免了患者的病情被耽误。应该说，这是当前医疗机构从患者切身利益出发而提供的一项人性化服务，同时也是医疗机构管理和服务更加精细化的体现，值得充分肯定。

当然，建立在智能手机和网络应用基础上的院内地图导航，也许并不能覆盖所有的人群，比如一些不会使用智能手机的老年人，如果自己独自去就医，可能还是面临“走迷宫”的问题。据此，医院还是要坚持新方法和老路子相结合的方式，为这部分老年人就医群体提供人工指引服务，由医院的护士或者是志愿者，为这部分患者就医指路、带路。

随着智慧医疗的兴起和新医改方案的提出，我们希望全国更多医院参与到信息化建设中来，给公众的求医问药带来更好的医疗体验。