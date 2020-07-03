确保医院医疗安全 北京中医药大学东方医院实行封闭管理

7月1日《北京市医院安全秩序管理规定》（以下简称《规定》）开始正式施行，北京中医药大学东方医院于一周前已进入紧张的“临战”状态，为确保医院《规定》落实到位，医院领导高度重视，以“一岗双责，党政同责”为基础建立了医院安全领导小组。按照《规定》要求，提高思想认识、落实主体责任，确保医院安全工作持续有力、有序、高效地进行下去，尽全力保护医院医务工作者生命安全。

医院供图

目前，医院整体实行封闭式管理。安检工作作为保障医院安全的重要环节，医院建立了安检制度、工作流程及应急预案等相关执行方案，并前期就安检工作行为规范对全体保安人员进行了培训。1月21日北京市卫健委对医院进行手持安检培训后便在院内开展了手持安检工作，5月份在门诊大厅、急诊、住院部等3处重要出入口又配备了安检门，并将陆续补充购置X-Ray安检机。目前正值疫情防控关键期，医院加大了宣传力度，在出入口显著位置张贴了温馨告知，提醒病患及陪诊者配合接受安检。保安人员在核查“健康码状态”和体温的同时，还要完成对患者的安全监测。纵观近三日安检工作开展情况，此项工作得到了医务人员认可，来院就诊人员基本配合，为医院安检工作打下了良好基础。

此外，医院已初步建立了以人防、物防、技防为基础的安全管理体系，属地方庄派出所派驻民警设立了驻院警务工作站；配备了专职治安保卫人员，以及防暴盾牌、防暴钢等防恐防暴器械和装备；对门诊、住院部等区域开展安全巡查，对急诊等重点区域24小时值守；全院设置了900余台高清摄像机，医院内主要通道、重点区域视频监控实现了全覆盖；在急诊室、诊疗科室、医生办公室、护士站等重点部位配备一键报警装置，且与安全指挥中心和警务室联网等。(作者：北京中医药大学东方医院保卫处 徐扬)