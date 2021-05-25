健康照护师，打造家政服务升级版

“找不到，不好找”“不标准，不规范”，提起健康照护市场的痛点，许多人都有体会。如今，仅有生活照料单一技能的保姆和护工难以满足家庭和社会需求，从业人员专业化水平较低、安全管理薄弱等问题也较为突出。近期，健康照护师这一新职业正式发布，有望为专业化人才培养提供保障。人力资源和社会保障部的监测显示，这一新职业总体收入可观。

巨大需求催生新职业

董秀英现在是北京一家提供育儿嫂服务公司的销售主管。来北京之前，她在吉林老家从事职工教育工作，但收入不高。一次偶然的机会，她了解到妇联有向北京输送育儿嫂的政策，便在2007年来到北京，成为育儿嫂大军中的一员。

经过全面的业务培训，加上曾经从事教育的专业优势，董秀英得到很多客户好评，成为公司里的“金牌月嫂”。如今，董秀英的收入有了天翻地覆的变化，更重要的是她以专业能力收获了尊重和认可。

当前，中国家庭规模趋于小型化，照护功能逐渐弱化。特别是上班族家庭对老人、孕产妇、婴幼儿、残疾人、住院病人的照护既力不从心，也不专业，压力普遍增大。据不完全统计，中国失能失智老人大约4000万，各类残疾人总数达8500万，每年出生1400万-1700万人口，需要为他们解决慢性病诊疗、康养调理以及孕产妇婴幼儿专业照护等问题。

然而，巨大的需求与社会化健康照护供给的不足形成强烈对比。为了解决供需矛盾，满足现实需要，健康照护师这一新职业应运而生。

从业人员待遇可期

根据人社部近日发布的《健康照护师就业景气现状分析报告》，健康照护师是运用基本医学护理知识与技能，在家庭、医院、社区等场所为照护对象提供健康照护及生活照料的人员。

虽然健康照护师是以全新的职业身份出现，但已有大量健康照护岗位的从业人员遍布全国。针对这一从业群体进行的抽样调查显示，从年龄来看，36-45岁占比27.08%，46岁以上占比最高，为52.78%。说明当前40-50岁人员仍是主力。

从学历来看，74.63%为大专（不含）以下，健康照护从业人员就业门槛较低。从人员来源看，从事健康照护工作前，他们中45.9%是农村富余劳动力，26.97%是护士转岗或兼任，15.02%的是城镇下岗职工（无业或灵活就业）。

从所在机构规模来看，20人及以下占比9.58%，21-50人占比9.41%，51-100人占比14.36%，101-500人占比37.64%，501人及以上占比29%。大、中、小、微型照护服务机构都需要健康照护工作者，并借此为机构提升服务水平和市场竞争力，特别是大型照护机构更愿意召募经过系统培训的健康照护师。

但从薪酬来看，从业人群收入较为可观。目前89.04%的健康照护从业人员的实际月薪酬待遇超过5000元，26.76%的从业人员月薪超7000元，特别是北上广等大城市金牌月嫂等岗位的月收入过万。

多元复合人才受青睐

“据有关预测数据，未来5年我国健康照护人员市场需求量在500万以上。”上述报告显示，从服务群体、经济收入支撑、人才供给现状等角度来看，健康照护师市场需求巨大，发展前景广阔。

中国研究型医学会会长何振喜认为，传统的家政服务员、养老护理员难以满足更加专业化、精细化的照护需求，健康照护师的出现将为众多消费群体提供更加优质高端的服务。“健康照护师是扩展版、提升版的家政服务新职业。”

国家发展和改革委员会社会司副司长郝福庆指出，健康照护师应该是多元复合型人才。例如，在知识背景上，兼具护理康复、生活照料、心理慰藉和人际沟通交往等方面专业技能。

现实的确如此。董秀英如今已转到公司管理岗位，她介绍，现在公司共有400余名员工，服务价位在12800-23800元不等，客户需求量极大，经常供不应求，需要提前好几个月预定。

“随着‘二孩’时代的到来，各大医院产科和新生儿家庭都非常需要专业育儿嫂。健康照护师这个职业，今后一定会像教师、医生一样受到社会的认可和尊重。”董秀英坚信她的选择。