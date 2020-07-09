首期全国健康照护师师资培训班线上线下举办

7月6日—9日，中国研究型医院学会主办的“首期全国健康照护师师资培训班”，完成了线上、线下全部培训课程。

来自全国176家单位240名学员参加了培训，其中医院88家、社会企事业单位66家，职业院校22家；学员中具有研究生学历的36人，本科生184人，大专生16人，中专生4人；具有高级职称11人，中级职称125人，初级职称96人，无职称8人。授课老师均是既懂护理教学、又懂临床护理的中国研究型医院学会护理教育专业委员会的护理专家。

国家人力资源和社会保障部职业能力建设司张立新司长和中国研究型医院学会何振喜会长在开班典礼上分别发表了讲话。张立新司长介绍了国家人力资源和社会保障部促进职业技能培训与稳就业方面的实际举措，对中国研究型医院学会积极举办首期全国健康照护师师资培训班给予了充分肯定。他表示，希望首期全国健康照护师师资培训班，坚持急用先学，真正办成健康照护师的种子班；坚持问题导向，真正办成健康照护师的研究班；坚持精心施教，真正办成健康照护师的示范班，在全国健康照护师职业培训中起到引领和推进作用。

中国研究型医院学会何振喜会长介绍了举办首期全国健康照护师师资培训班的背景和初衷，对办好首期培训班提出了明确要求，强调要认清首期班的责任与使命，精心组织、精心施教、精心研学，确保取得预期效果，起到应有作用。

据介绍，培训班安排了15位经验丰富护理专家，讲授了22个专题示范课，设置了专家与学员线上、线下互动答疑环节。健康照护师职业素养、行为规范与沟通技巧课程的学习，增强了学员对健康照护师职业素养、行为规范的认知与实践的自律性，沟通技巧及案例示范教学有助于健康照护师与被照护者的沟通交流。孕产妇及婴幼儿照护、老年照护、急症照护、健康指导与康复、中医保健、伤口与管道照护等授课内容，提高了学员专业理论知识水平与照护技能的应用能力。

参加此次培训班的学员对健康照护师新职业和健康照护知识与技能学习高度热情。课后无记名调查收集反馈意见，学员们普遍认为该培训班课程设计科学合理、内容丰富适用、授课方式新颖便捷，可视性、可操作性强，学习收获大。