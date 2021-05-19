肩负医疗高科技创新使命 迈瑞研发不断助力大众健康

人民网上海5月19日电 （记者孙博洋）5月13日至16日，以“创新科技 智领未来”为主题的第84届中国国际医疗器械博览会（CMEF 2021 ）在上海举行。近5000家品牌企业携3万余款产品集中亮相，国产高端医疗设备已呈现崛起之势。

注重核心技术创新 牢牢把握自主可控

2021年是“十四五”开局之年，业界普遍认为“十四五”要坚持创新驱动发展，立足医学科技自立自强，集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域的“卡脖子”问题，推动我国健康科技创新整体实力大幅提升，助力健康中国建设。

科技创新是引领发展的第一动力，时下，全球医疗健康产业迎来新一轮变革与发展关键时期，人工智能、深度学习、互联网、可穿戴设备、AR、云计算、大数据、精准医疗、AR/VR、3D打印、虚拟现实、远程医疗等技术与医疗健康深度结合，带来了整个医疗生态和效率的融合提升，尤其是在5G、物联网技术的加持下，行业面临着颠覆式的创新与改变。

据主办方介绍，全球首家新冠IgM/IgG抗体检测试剂盒、我国自主研发的第一颗全磁悬浮人工心脏、中国首台320排640层CT设备等诸多创新医疗产品亮相本届博览会，让本届展会充满了创新的味道。

作为国内医疗器械生产制造及解决方案供应商的龙头企业，迈瑞医疗创立三十年来一直深谙创新发展之道。在今年的CMEF上，迈瑞医疗一口气带来了覆盖生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大业务领域的新品及解决方案，以及包括微创外科、骨科、动物医疗等新兴业务的产品。

迈瑞麻醉全球产品经理皇甫勇表示，今年CMEF，迈瑞带来的A9麻醉系统，使用了国内首创自动控制麻醉，填补了国内技术的空白。

在过去一段很长的时期，高端医疗设备一直被少数国外企业所垄断，但近年来，国产高端医疗设备异军突起，无论从技术还是市场层面都成为这些国际巨头的有力竞争者。尤其是近两年来，国际形势的变化，让更多的人认识到高端核心技术掌握在自己手中的重要性，医疗科技领域亦是如此。

“高端医疗设备自主可控正成为医疗设备行业的趋势，迈瑞也与业界同行共同肩负着这一重要责任，并践行致远。”皇甫勇说。

迈瑞医疗相关负责人表示，实际上，迈瑞医疗创新新品及解决方案不断推陈出新的背后，是多年来始终坚持自主创新，是每年始终维持在营收的10%左右的研发投入。

深耕智慧医疗 助力智慧医院建设

健康是人民群众美好生活的重要基石，也是经济社会发展的基础条件。物联网及数字化前沿科技给医疗行业带来颠覆性变革，体现在需求侧就是科技不断改变患者对医疗的期望，患者希望得到更高效、便捷、舒适、精准的医疗服务。智慧医院建设成为未来医院发展的必由之路，近年来智慧医院建设掀起热潮。同时，《健康中国行动(2019-2030年)》、《互联网诊疗管理办法(试行)》、《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等一系列政策规定的实施，也为智慧医疗加速发展提供了重要保障。

迈瑞中国区体外诊断市场部方案集成顾问李晋昇表示，2020年，伴随着新冠疫情席卷全球，5G及物联网技术的突飞猛进，智慧医疗的模式在防疫工作中进行了实践，智慧化的医疗场景也有了落地的机会。

据了解，本届CMEF迈瑞首次携瑞智联、瑞影云++、迈瑞智检实验室三大智慧医疗解决方案集体亮相。据介绍，不同于普遍认知的聚焦于后端医疗服务的智慧医疗系统，迈瑞医疗的“三瑞”解决方案，是将创新技术应用到临床诊疗中，打通各个诊室、各个医院的壁垒，实现医疗数据的互联互通，提升医院一体化诊疗能力，协助进行医联体/医共体建设。

“本届CMEF，迈瑞带来的瑞智联IT解决方案是迈瑞医疗依托于生命信息与支持业务多年积累的基础上推出的智能化解决方案。在浙江省人民医院、十堰市太和医院武当山院区、浙江大学医学院附属第一医院之江院区等医院已实现多个场景的应用，同时，该项解决方案可以通过集成床旁所有设备数据，构建设备全息数据库，与医院已有的临床数据库互补并有机结合，为未来的人工智能大数据研究打下基础。”李晋昇介绍说。

李晋昇表示，公司已推出远程质控的医联体会诊、医联体/连锁医疗机构超声远程质控、聚集病例讨论和云端课堂的研讨社区等远程超声解决方案。以“远程质控的医联体会诊”为例，利用远程质控的医联体会诊解决方案，可以规范基层医院的扫查程序，有助于上层医院的医生进行诊断，从而助力医联体整体诊疗水平。

业内人士认为，智慧医院建设是未来医院转型发展的新赛道。未来智慧医院将更加注重化解健康风险、强化疾病预防，实现医疗服务从“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变。

后疫情时代 体外诊断产业发展空间广阔

在本届CMEF上，智能体外诊断设备受到热捧，生化免疫、分子诊断、微生物、血液、化学发光等全产业链的明星科技产品备受关注。同时，发热门诊实验室整体解决方案、微生物检验整体解决方案、分子诊断领域的POCT、病理研究、超低温冷链在P3实验室中解决方案等行业尖端科技也将亮相展会现场。

业内人士认为，经过疫情洗礼之后，体验诊断行业迎来前所有的高速增长。技术驱动、需求爆发、政策支持是体外诊断持续被市场追捧的三大推手。

迈瑞医疗体外诊断血球产品市场经理吴标表示，在体外诊断领域，迈瑞推出了CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪、BC-7500 CS 全自动血液细胞分析仪、BS-2800M 全自动生化分析仪。“其中，BS-2800M全自动生化分析仪，凝聚了迈瑞医疗研发团队的大量精力，在调研了大量临床客户的真实工作场景后，简化了试剂装载流程、样本查阅及处理流程，切实缩短到急诊病患得到检测报告的时间。”他说。

业内认为，未来，随着分级诊疗等政策推进需求扩容+国产企业技术升级进口替代加速，体外诊断还将保持10%的较快增速，产业发展空间广阔。

面向未来的发展，迈瑞医疗表示仍将增加生命信息与支持领域的呼吸机子业务、院内监护互联互通、体外诊断领域的自动化、智能化流水线等多方面的研发投入，同时，还会持续积极培育微创外科、骨科、分子诊断、超高端彩超等业务，并采用内外部研发相结合的方式，加快在这些领域的研发节奏。