迈瑞医疗：捐赠武汉同济、协和医院2200万元医疗设备
|图为捐赠的部分设备。
近日，迈瑞医疗向华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称“武汉同济医院”）、华中科技大学同济医学院附属协和医院（以下简称“武汉协和医院”）两所疫情救治定点重症医院捐赠总额为2200万元的医疗设备。其中包括监护仪、远程超声会诊系统、高端彩色多普勒超声系统、体外诊断等设备，目前已开始装机交付。
截至目前，迈瑞医疗已累计向湖北定点救治医疗机构捐赠总额3300万余元的医疗设备，在全国范围内紧急交付超过5万台医疗设备。
据介绍，自一月份发生疫情以来，迈瑞团队及时响应临床需求，为武汉同济医院累计交付近千台监护仪、除颤仪、呼吸机、床旁超声等设备。
此次，武汉同济医院捐赠方案的除颤仪、监护仪、自动体外除颤仪（AED）、远程超声会诊系统、高端彩色多普勒超声系统、血液细胞分析仪CRP一体机、流水线等总额为1100万的医疗设备已逐步安装。
在武汉协和医院新改造病区，迈瑞捐赠了智能麻醉工作站、监护仪、远程超声会诊系统、高端彩色多普勒超声系统、高端便携超声、血液细胞分析仪CRP一体机、血液分析流水线等总额为1100万的医疗设备。
“后方一切正常，前线不用担心”在迈瑞光明制造中心，负责人介绍，“在一月初，我们就已经成立了24小时疫情应对小组，根据疫情变化随时应战。大年初二（1月26日），发出了紧急召集动员令，号召留深员工和非疫区员工开始规模化复工，生产疫情一线急需的移动DR、超声、呼吸机、监护仪、除颤仪、输液泵、血球仪CRP、生化仪、化学发光、凝血体外诊断等设备，确保前线供应。截至目前，我们已向全国交付5万多台设备。”
图为迈瑞员工工作在生产一线。
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