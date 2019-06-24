立足产学研用 迈瑞致力推广普及POC超声技术

“在迈瑞看来，最重要的不仅仅是提升产品性能，更要倾听一线临床需求，以提供全面定制化解决方案为主要目标。” 迈瑞医疗创新与发展总裁葛兰·麦克劳林博士率领迈瑞POC团队在拜访四川大学华西医院麻醉科并进行学术交流时如是说。

资料显示，目前迈瑞医疗的产品及解决方案已应用于全球190多个国家和地区。在国内市场，公司产品覆盖中国近11万家医疗机构和99%以上的三甲医院。据迈瑞相关人士介绍，葛兰·麦克劳林此次四川之行除与华西医院从产学研方面进行学术交流外，还将参加2019华西围术期医学国际学术周暨第十届华西可视化技术在麻醉镇痛与危重急救中的应用大会（以下简称华西可视化大会），进一步推广迈瑞医疗在医学影像方面的新技术理念。

采取学术交流 了解临床医生痛点

四川大学华西医院麻醉科副主任左云霞介绍，“POC超声在麻醉科的应用，主要集中在超声引导下的血管穿刺、神经阻滞和术中经食管心脏超声（TEE）等方面，旨在提高麻醉操作的安全性和器官功能评估的准确性。这不同于超声科为患者做的超声，他们主要是用于疾病诊断。以前也有不少企业来到医院进行交流，但之后就不了了之了。”她希望，通过与迈瑞POC团队的交流，可以解决一些临床超声的实质性问题。

葛兰·麦克劳林表示，“一个好的POC系统,应具有穿刺针引导功能、操作简单、全面的探头选择覆盖广泛的应用及高耐用性等多项特点。未来，将AI技术应用于POC超声中后，可实现创伤鉴定、图像配准/融合、系统质量保证、扫查辅助、多普勒噪声抑制等效果。”

而对于超声设备使用中遇到的问题，迈瑞医疗医学影像上游市场部副总监Henry表示：“业界深知，迈瑞在研发上的费用要消耗每年销售额的10%，这些钱不是白花的。对于医师在佩戴手套操作时的灵敏度降低，还会在触摸屏上沾有污迹，探针在患者体内显示的清晰度等问题，迈瑞的研发团队早在进行产品开发时就有所考虑。以迈瑞生产的TE7为例，触摸屏采用IPS硬屏，是现有平板式超声最灵敏的，而且屏幕使用了纳米图层，可进行消毒擦拭。同时还具有电源线自动卷线设计，探头线不落地，完全可以满足麻醉科、ICU等洁净手术环境的要求。”

据了解，2018年，迈瑞医疗医学影像产品实现收入36亿元。对此，迈瑞POC超声中国区经理闪娟表示，“目前，在医学影像领域，迈瑞医疗已经从追随世界领先技术逐渐步入到引领世界技术的行列。超声设备的国际市场占有率逐步提高，全美前20大教学医院中19家在使用迈瑞的彩超。但是，真正成熟的公司不应只是卖产品，更应该注重服务。目前，一线临床医师都希望接受理论、行业知识以及未来行业发展的培训，迈瑞作为民族品牌，应竭力满足他们的需求，从而进一步推动我国超声影像技术乃至整体医疗水平的发展。”

通过研发创新 力争满足临床医师需求

此次参加华西可视化大会，葛兰·麦克劳林还将在大会上进行《超声工程发展与超声可视化应用新进展讨论》主题演讲，从而使业界更加了解迈瑞在医学影像技术领域的最新动态。

葛兰·麦克劳林在华西可视化大会上进行演讲

“迈瑞从1996年进入超声领域后，经过整合全球研发资源，相继推出的Resona 7台式彩超，便携式彩色多普勒超声系统M9，彩色多普勒超声系统TE 7等仪器都获得了超声科医师的好评。目前，在我国超声影像市场中，不仅在中低端产品实现了对进口品牌的替代，同时还在积极抢占高端市场。华西可视化大会的举办是为进一步推动麻醉镇痛危重急救领域的可视化技术应用，提升医学模拟教学的发展，提高临床科研工的设计水平和研究质量。我们希望通过与大会的合作，对POC临床超声技术的推广形成助力，让更多的医师掌握先进技术。”闪娟指出，抢占高端市场最根本的问题就是要不断创新，毕竟自主研发创新才是企业发展的源动力。

迈瑞医疗POC超声团队

据近日迈瑞医疗的年报显示，截至2018 年底，研发人员数量为2258人，较去年底增加近500人，占全体员工的比例也进一步提升至 24.45%。而在近两年备受瞩目的中国国际医疗器械博览会（CMEF）上，迈瑞医疗先后推出了智能超声解决方案——域智能，以及X-Insight中高端彩超系列产品。据CMEF现场的迈瑞技术人员透露，域智能的基础是基于域光平台的优异图像，可极为有效的降低空间分辨率、时间分辨率和组织均一性互相制约、顾此失彼的关系，大幅度提高评价图像质量的核心指标。能够让评价图像质量的核心指标同时大幅度提高，未来迈瑞推出的医学影像设备都将在使用该平台的基础上进行研发。通过这一系列动作不难看出，在POC超声技术研发创新的道路上，迈瑞始终没有停步。