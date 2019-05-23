迈瑞和大连医科大学成立共建实验室

5月20日，迈瑞集团与大连医科大学的“校企合作暨共建实验室揭牌仪式”在大连医科大学检验医学院会议室举行，大连医科大学校长王祖申、迈瑞集团东北大区总经理史鹏出席揭牌仪式。

会上，迈瑞集团向学校捐赠了全自动血液细胞分析仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等价值150余万元的教学设备,并在检验医学院成立“共建实验室”。

签约揭牌仪式

王祖申表示，迈瑞集团的捐赠是对大连医科大学教育的极大支持和关心，同时更是一种爱心、美德和责任。创新是一个民族前进不竭的动力和源泉，产学研结合是未来大学发展和服务社会的一个重要环节，王祖申希望以此为契机，在健康中国的大背景下，继续开展大连医科大学全校与迈瑞集团的深入合作，拓展校企合作多样化发展，按照社会对人才的需求培养和储备人才，进一步加强教育供给侧改革，大力推进校企科研合作，推进企业教育进课堂，打造“双师型”教师队伍。全校各级干部要跳出大学研究大学，把大学发展放到社会发展的平台上去思考，广泛争取社会办学资源。

史鹏说，此次捐赠的教学设备，是继2018年与大连医科大学签订奖学金捐赠协议后，双方深入合作、积极磋商，探索校企合作向纵深发展，迈瑞集团承诺践诺，履行社会责任，希望同学们充分利用好这些教学设备，努力学习，将来为社会发展做出应有的贡献。迈瑞集团会努力成为全方位为健康中国服务的大方案供应方，大力推进产学研用相结合。健康产业的源头来自于学校科研和教育做出的培养，迈瑞集团会大力协助学校推进实验室建设，促进科研合作，培养产学研复合型医学检验人才。