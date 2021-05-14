段云波：用好绩效考核“指挥棒” 协同联动助推县级医院能力提升

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。河北省卫生健康委党组成员、副主任段云波在交流会上表示，提高基层防病治病和健康管理能力，要重点围绕医联体建设、公立医院绩效考核、强化信息支撑、强化考核结果运用等多个方面落实相关举措。

“县级医院是健全县域医疗卫生服务体系的核心，也是保障人民群众大病不出县的关键。”段云波表示，作为县域内医疗卫生服务体系的龙头，县级医院承担着县域居民常见病、多发病诊疗,危急重症抢救与疑难病转诊任务，也为推动县乡一体及乡村一体提供有力支撑。

段云波介绍，为贯彻落实国家卫生健康委和省委省政府工作要求，河北省卫生健康系统近年来持续强化县级医院人才技术、重点专科等核心竞争力的建设，不断抓好县级医院科学化、规范化、精细化管理。目前全省已建成320家医联体，相关工作已取得初步成效。

今年2月，为进一步加强医联体建设，河北省全面开展医联体工作回头看，并针对相关问题提出“三到位”：一是运行机制要到位，明确时间表、路线图、责任落实到岗到人；二是人员派驻要到位，持续开展明察暗访，落实督导检查工作；三是宣传引导要到位，综合运用各类媒体、宣传栏等，持续强化政策解读和宣传引导，提升大家对医联体相关工作的理解力、执行力。

在公立医院绩效考核及高质量发展方面，段云波提出，针对三级公立医院绩效考核暴露出的问题和短板，河北省将持续抓好整改，全面提升医院管理水平，充分发挥好绩效考核“指挥棒”作用。

最后，段云波还表示，为推动医院高质量发展，河北省将进一步强化协同联动，建立健全医院多部门联动机制，定期开展考核数据分析。要求各地各医院把信息化建设摆在重要位置，强化信息化支撑。同时，要强化结果运用，运用考核结果推动医院建设和发展。重点把握人才、技术、专科能力三个核心，增强医院可持续发展力，更好地满足群众医疗服务需求。