全国片区交流会·河北站在石家庄召开

为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站于5月11日在石家庄举行。

“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站启动。

河北省卫生健康委党组成员、副主任段云波在会议致辞中表示，县级医院作为县域内医疗卫生服务体系的龙头，是健全县域医疗卫生服务体系的核心，也是保障人民群众大病不出县的关键。提高基层防病治病和健康管理能力，要重点围绕医联体建设、公立医院绩效考核、强化信息支撑、强化考核结果运用等多个方面落实相关举措。持续强化政策解读和宣传引导，建立健全医院多部门联动机制，充分发挥好绩效考核“指挥棒”作用。同时，还要重点把握人才、技术、专科能力三个核心，增强医院可持续发展力，更好地满足群众医疗服务需求。

河北省医院协会会长张万生认为，本次活动在河北站的落地，将有助于当地县级医院综合服务能力提升、服务模式创新以及县域医共体的发展。“立足‘十四五’新开局，高质量发展成为医院各项工作的主题词。河北省医院协会将充分发挥资源优势，持续探索创新模式，为人民群众的生命健康和各级医疗机构改革作出更大贡献。”张万生表示。

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰在《县域医共体的创新发展》主题演讲中对县域医疗服务共同体建设作了深入分析。他认为，推进分级诊疗是医改工作的重中之重，而分级诊疗关键实施路径就是要“强基层”。“我国医联体、医共体建设已进入精细化管理阶段，需要坚持以健康为中心、三医联动、政府主导的管理办法，从规划发展、协作互通、绩效管理等多方面进一步规范和精细。同时，在此过程中要强化医防协同与医防融合，加快推进建全分级诊疗制度、完善医防协同机制。”

“县域医院的改革发展不能简单复制三甲医院的模式。”在《县域医院的创新服务模式》主题分享中，中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员周生来提出，县域医院要科学处理标准规模化和个性定制化之间的矛盾，坚持“做精做强”而非“做大做强”的发展模式。他认为，县域医院不能单一追求以治疗为中心的发展理念，应该构建治病、防病一体化，完成医疗服务模式的转变。同时，县域医院要树立正确的人才观，采取适宜技术、适宜人才、强院兴院的战略模式，加快提升基层医疗卫生服务能力，让县域内居民不出县就能享受到优质医疗服务。

会议下半场，河北省卫生健康委医政医管处副处长丁瑞以《县级医院医疗服务能力政策介绍和情况通报》为题，介绍了河北省各地区县级医院能力提升评估数据的统计分析结果，并针对目前存在的部分问题给出指导建议。“希望通过今天的培训能够让各位院长、书记等医院管理者有所收益，对比差距，补足短板，落实主体责任，发挥主观能动性提升县级医院服务能力。”丁瑞表示。

中国疾控中心慢病中心肥胖与代谢性疾病防控室副主任李剑虹分享了紧密型县域医共体信息化建设方面的经验和建议。他指出，目前我国已经形成了区域信息化建设数据标准和互联互通标准，数据收集能力基本形成。但全民健康信息平台业务协同和惠民服务仍存在缺少机制保障、机构执行动力不足、数据利用不充分、基层与上级单位的联动动力不足等问题。

针对以上问题，李剑虹介绍了县域医院院长联盟信息化学组的工作思路：一是结合各地实际情况，制定对应不同发展程度的县域医共体信息化标准；二是遴选有影响力的企业，在学组的指导和引导下开发信息平台，开展县域医共体信息化建设试点；三是搭建适宜技术集成平台，为基层提供便捷的信息化支撑和培训。

随后，浙江省东阳市人民医院副院长陈翔介绍了医院高质量发展实践方面的案例经验。作为一家县域三级甲等综合医院，东阳市人民医院多年来在医疗、教学、科研、人才培养、学科建设精细化、信息化质量管理等方面开展了积极探索。对于县域医共体建设，陈翔指出，要发挥精细化管理优势，以数据综合评估为导向、信息化建设为支撑，不断提升区域医疗服务能力与水平。

在“‘十四五’ 县级医院管理能力再提升”主题环节，南皮县人民医院院长刘玲、滦州市人民医院院长张力、清苑区人民医院院长冯艳光、滦南县医院院长张景波分别就《“五大中心”拉动急慢融合发展》《强龙头，带基层 县域医疗图强图变之路》《以标准为指引以安全为核心，全力推进等级医院评审创建工作》《医院党建经验交流》作主题分享。

与会的河北省各县域医院代表们认为，此次片区交流会针对县域医疗服务能力提升提出了很多优秀的经验建议，也为未来县级医院发展方向提供了科学指导，希望在“强县域 千县行”的推动下，共同为我国县域医疗建设工作贡献力量。

据了解，“强县域、千县行”专项活动自2019年8月启动以来，已在浙江、四川、广东、贵州、安徽、陕西等多地开展了省级片区交流会，并充分挖掘推广了一批先进经验，持续助力提升县级医院综合服务能力，推进构建分级诊疗制度。