北京市累计为300余万学龄儿童封闭牙齿

北京市累计为300余万学龄儿童封闭400多万颗牙齿，氟化泡沫防龋项目共服务学龄前儿童446万人次。北京市卫健委近日召开工作会议，进一步推进本市儿童口腔保健综合干预工作。

第四次全国口腔流行病学调查数据显示，本市5岁儿童乳牙开放性龋患病率55.7%，为全国最低；治疗率30.9%，为全国最高。12岁儿童患龋率为28.3%，低于全国平均水平10个百分点，人均患龋从30年前的1.41颗下降到目前的0.5颗左右，平均每个孩子减少近1颗龋齿。

本市分别于2005年和2011年在全国率先开展免费窝沟封闭及氟化泡沫防龋项目，累计为300余万学龄儿童封闭400多万颗牙齿，氟化泡沫防龋项目共服务学龄前儿童446万人次。市卫健委疾控处表示，今后将在已建立良好工作机制和工作模式的基础上，进一步加强各部门间的协调配合，加大对儿童口腔保健工作的支持力度。

根据市卫健委和市教委联合发布的本市儿童口腔保健服务工作方案，到2025年，家长帮助婴幼儿刷牙率应达到70%以上，5岁儿童乳牙患龋率控制在60%以内；到2030年，12岁儿童恒牙患龋率控制在25%以内。（记者 孙乐琪）