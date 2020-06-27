北京七个社区已解除应急封闭管理

昨天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，西城区副区长李异介绍，自6月23日晚8时起，对广外街道天陶红莲菜市场周边7个社区居住小区解除应急封闭管理，调整为按中风险防控标准落实管控措施。

据介绍，6月16日凌晨2时，西城区对广外街道天陶红莲菜市场周边7个社区实施应急封闭管理措施，街道社区及时组织对相关人员进行了核酸检测，结果均为阴性。西城区疫情防控工作领导小组经综合评估，本着对居民生命安全健康负责的态度和科学精准有效的疫情防控原则，决定自6月23日晚8时起，对广外街道乐城、鸭子桥、车站西街、车站西街15号院、青年湖、手帕口南街、京铁和园等7个社区的居住小区解除应急封闭管理，调整为按中风险防控标准落实管控措施。

对5月30日（含）以来曾到过新发地市场和天陶红莲菜市场的人员及其共同居住者，西城区采取“点对点”通知方式，要求其继续完成14天居家隔离。同时为其他居民及时换发新版出入证，确保其正常出入。目前7个社区符合正常出入条件的居民，共计8261户20652人，已全部完成出入证换发。李异介绍，西城区进一步加大技防力度，为居家隔离人员安装了智能门磁，在卡口位置部署了人脸识别系统。西城区还优先为7个社区配备人员力量，加强卡口值守，严格落实小区出入管理规定，做到“查证、测温、扫码、登记”四项措施无遗漏，严格禁止外来人员和车辆进入小区。（记者 贾晓宏 牛伟坤 孙乐琪）