北京大兴：流动医疗车开进封闭社区

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，大兴区副区长何景涛介绍，为解决高风险地区部分社区（村）封闭管理后居民就医难题，辖区镇卫生服务中心开通了医疗服务车，每天定时开进封闭的社区（村），为隔离居民提供上门医疗卫生服务。6月25日以来，流动医疗服务车服务人群达到1.2万人，为封闭社区（村）居家隔离的居民提供医疗卫生服务227人次。

6月11日到6月30日，大兴区累计确诊病例65例，目前所有确诊患者均在地坛医院住院治疗。疫情发生后，大兴区高风险地区的部分社区（村）实施了封闭管理，为了方便居民就医，辖区镇卫生服务中心派出了两辆流动医疗服务车，为隔离居民提供上门医疗卫生服务。每辆车上有3名医生、1名护士和1名辅助人员，每天定时开进封闭的社区（村）。流动医疗服务车上配备了心电图、血糖仪、血压计、除颤仪、超声机等常用设备，配备了常用药品，安装医生工作站系统。同时，大兴区指定区内相关医疗机构和专家为患者提供影像分析、复杂病症判断等远程技术支持，同时建立转诊绿色通道，随时做好接诊转诊准备。

社区工作人员还可为隔离观察患者提供代取药、送药服务，孕妇或有其他特殊疾病患者，实施专人专车送诊，形成闭环管理，防范风险外溢。急危重症患者按照就近、就急、就能力原则，直接送辖区二、三级医疗机构，并为患者做好全流程健康管理。（记者 贾晓宏 孙乐琪）