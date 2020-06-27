北京东城累计完成核酸检测501145人份

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，东城区委常委、组织部部长王清旺介绍，新发地市场聚集性疫情发生后，东城区从6月14日起，在辖区范围内开展集中核酸检测工作。截至目前，辖区内医疗机构和第三方检测机构累计完成501145人份样本检测，检测结果均为阴性。

截至6月25日17时，全区集中核酸检测采样工作已基本完成，累计采样627087人，主要包括曾去过新发地市场等出现疫情的市场或与其有过接触的人员；各类农贸市场、商超、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等公共领域服务人员；东城区现有的4个中风险街道所有人员、医疗卫生机构从业人员、参与社区防控的一线工作人员等。截至目前，辖区内医疗机构和第三方检测机构累计完成501145人份样本的检测，检测结果均为阴性。

截至目前，东城区区属医疗机构已累计出动医护人员4500余人次，5家驻区三甲医院支援50人采样队伍。此外，为保障采样点安全、有序运行，东城区已累计投入街道社区干部、下沉干部、志愿者以及公安、交通等部门工作人员2万余人次。

东城区按照就近就便、安全有序的原则，在运动场馆、公园、社区空地等相对空旷、通风条件好、便于消毒的场地，设置了天坛体育中心、地坛体育馆、工人体育馆西侧广场、玉蜓公园4个规模较大的固定采样点和218个临时采样点，累计安排1440个采样小组。在采样点设置老年人、残疾人绿色通道，优先检测；同时组建检测流动组，为全区21家养老机构的677名老人上门检测。

检测时间避开中午高温时段，同时在现场为市民准备饮用水和防暑降温用品。针对不同群体安排采样时间，尽量避免影响企业的正常经营和居民的正常工作。比如安排快递外卖人员检测时，避开送餐送货高峰时段；上班族工作日没时间采样，适当延长夜间采样时间，同时在端午假期专门安排一天补测。（记者 贾晓宏 牛伟坤 孙乐琪）