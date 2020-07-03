北京北大国际医院解除封闭管理 逐步恢复门诊和住院服务

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京大学国际医院院长陈仲强介绍，自7月2日7时起，北大国际医院正式解除封闭管理。医院解封后，继续安排在院滞留住院患者的治疗工作，平稳有序逐步恢复门诊和住院服务。

据介绍，6月17日，北京大学国际医院急诊科一名护士，因所居住的海淀区某社区居民楼出现确诊病例，该护士作为密切接触者集中隔离，6月18日，该护士被诊断为确诊病例。北大国际医院进行封闭管理。

目前，医院已经完成院内所有区域的环境消杀工作，消杀效果评价均为合格。所有在院医务人员、患者和陪护人员，相关密切接触者和一般接触者均无相关症状且核酸检测为阴性。7月1日，医院的疫情防控工作通过北京市专家组的总体评价，自7月2日7时起，北大国际医院正式解除封闭管理。（记者 牛伟坤 贾晓宏 孙乐琪）