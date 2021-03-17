羚锐制药召开SAP-ERP项目启动会

3月11日上午，羚锐制药携手思爱普（SAP）公司、德勤管理咨询公司召开SAP-ERP项目启动会。

据介绍，公司选用SAP S4/HANA ERP软件，并邀请咨询公司德勤进行项目落地实施，意在对公司业务流程进行重新梳理，对集团内生产、销售、财务等信息进行整合，提质增效，打造“智能医药”，助推公司高质量快速发展。

羚锐制药董事长兼总经理熊伟在总结讲话中指出，作为大别山革命老区成长起来的企业，羚锐始终重视以科技兴企，自去年新冠疫情发生以来，公司进一步加深了对数字化建投的认知。公司引进国际一流的SAP作为软件合作伙伴，同时选择德勤咨询作为实施合作伙伴，就是希望经过7个月的共同努力，解锁数据价值，赋能智造未来，在公司上下淬炼出强有力的员工队伍，更有奋斗精神的企业文化，使公司站在新的发展起点，更稳健地成长。