王国生书记、尹弘省长、刘伟主席一行 到羚锐制药调研

羚锐制药贴膏剂厂区航拍图

王国生书记、尹弘省长、刘伟主席一行到羚锐制药调研

近日，加快河南大别山革命老区振兴发展工作会议在信阳市新县召开。会议开始前，河南省委书记王国生、省长尹弘、省政协主席刘伟及多位河南省四大班子领导，河南省大别山革命老区有关市县主要负责同志，省委有关部委、省直有关单位主要负责同志来到羚锐制药百亿贴膏剂厂区进行调研，全国人大代表、羚锐制药党委书记熊维政，羚锐制药董事长兼总经理熊伟陪同调研。

王国生书记、尹弘省长一行观看了《羚锐产业扶贫之路》专题片，听取了熊伟关于羚锐集团以工业带动农业，发展新县特色中药材种植、油茶产业，带动老区人民增收致富的情况汇报。在羚锐产品展台前，熊伟详细介绍了公司在骨科外用药品领域的技术优势。

随后，王国生书记、尹弘省长一行深入到贴膏剂提取车间生产现场，查看了智能制造和数字化改造在新旧动能转换、产业技术升级等方面为生产、管理带来的提升和改变，详细了解了公司生产经营、科技平台建设等方面的情况。

当天下午召开的加快河南大别山革命老区振兴发展工作会议，对老区未来发展进行了再动员、再部署。会议要求，要在壮大优势产业上下功夫，扭住产业发展这个“牛鼻子”，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动农业特色发展，推动制造业集群发展；以开放聚资本、聚人才、聚技术，以开放促改革、促发展、促创新，激发老区振兴发展的活力。

感恩党和政府，回馈社会、帮扶老区人民增收致富，一直是羚锐人的赤子情怀。羚锐作为大别山革命老区新县的龙头企业，在做强做大制药主业的同时，积极拓展产业链，探索帮扶老区人民致富新路子。近年来，羚锐依靠大别山区优良的生态环境，建设了2100亩中药材种植示范基地，引导全县和周边地区种植中药材，带动上万名群众增收。(作者：王海峰/文 刘振林/图)