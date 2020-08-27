“2019年度中国中药工业百强”揭晓 羚锐制药上榜

8月25日，2020全国药店周暨中国医药工业百强年会在云南昆明举行，现场发布了“2019年度中国医药工业百强系列榜单”，羚锐制药凭借综合实力荣登“2019年度中国中药企业TOP100排行榜”第31位，较去年提升9位；该公司的通络祛痛膏、培元通脑胶囊还入选了中国城市社区卫生中心/站中成药市场TOP20品牌。

据羚锐工作人员介绍，多年来，该公司通过与知名高校强强合作，用中医的理论、西医的方法、创新的技术，对通络祛痛膏不断进行研究和改进，有效增加了贴膏的透气性，消费者贴敷后更加舒适，获得了连锁终端和客户的一致好评。除产品创新外，该集团还积极对传统的生产技术和工艺、生产和监测装备进行全方位、全流程的智能化改造，综合生产效率提高30%以上。

该工作人员还表示，近年来，为将中医药健康智慧传递给更多大众，公司立足医药制造主业，积极开拓大健康领域，对健康养生产品不断深入研究，先后开发出多种产品，努力实现中医药健康养生文化的新转化、新发展。

据了解，中国医药工业百强系列榜单自2006年创办以来，已成为国内影响力较大的医药排行榜之一。