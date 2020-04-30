河南省青联经济界别联合羚锐制药捐赠价值100万元防护物资，助力复学复课

当前，疫情防控阻击战取得重大战略成果，在结束了漫长的寒假后，全国各中小学校已陆续复学复课。为助力学校师生安全顺利复学复课，河南省青年联合会经济界别联合羚锐制药，决定向信阳市及部分区、县的13所学校定向捐赠一批价值100万元的防护物资，覆盖3330名教师和近2万名学生，为信阳市教育系统复学复课提供物资保障。

4月30日上午，“助力复学复课、护航师生健康”第五场捐赠仪式在信阳高中举行，共青团信阳市委书记刘庆东，信阳高级中学校长黄立明,十二届河南省青联副主席、羚锐制药董事长熊伟，羚锐制药常务副总经理吴希振等参加了活动。

刘庆东在讲话中指出，当前，共青团市委把助力复学复课作为共青团组织提升大局贡献度的有力抓手，熊伟董事长在企业发展过程中，从未忘记企业社会责任担当，多年前在河南成立首家企业老区扶贫帮困基金会，每年开展捐资助学、扶危济困等公益活动，既有做大做强民族企业的奋斗抱负，又有很浓厚的家国情怀，此次系列捐赠是一场很好的现场教学，羚锐的爱心善举将会影响更多青年人在真正为人民服务中健康成长。

熊伟表示，作为信阳高中的一名校友，十分怀念在信高的三年求学时光。新冠疫情发生以来，作为我省“南大门”的信阳，防疫任务艰巨，羚锐公司积极投身其中，一方面千方百计筹措防疫物资，另一方面在做好疫情防控的同时，紧抓复工复产。目前，公司已实现全面复工复产，正全力以赴稳经营、保就业。在未来，公司还将持续开展金秋助学等捐赠活动，支持信阳教育事业的发展，以拳拳之心努力回报老区人民。

活动前一天，4月28日上午，羚锐公司还分别在新县高中、新县二高、新县职业高中、新县千斤高中4所高中举行了四场捐赠活动，新县县委常委、县纪委书记邵永峰， 新县人民政府副县长赵振营，新县教育局局长李建章等参加了捐赠仪式。其他8所学校防护物资，将于“五一”节后陆续安排送达。

作为大别山革命老区医药上市企业，羚锐制药在国家抗震救灾、疫情防控等重大事件中，始终冲锋在前，奉献力量。截至目前，公司已分别向武汉市协和医院、武汉蔡甸区人民医院、湖北麻城市慈善总会、信阳市（含新县）卫健委、信阳市防疫指挥部和信阳市（含新县）红十字会，以及河南援鄂医护人员等一线医务工作者捐赠了总价值788.5万元的防控物资和现金。羚锐制药用专业的产品、技术和能力支持疫情防控，用爱心、诚心、信心表达了革命老区儿女的家国情怀。